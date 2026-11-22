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La Stagione 2026/2027 “Senza Confini” del Teatro della Quattordicesima, diretto da Pietro Froiio e con la Direzione Artistica di Simone Rainieri, prosegue all’insegna della prosa contemporanea con “Il giorno più felice della mia vita”, in programma sabato 28 novembre alle ore 19:30 e domenica 29 novembre alle ore 16:30.

Prodotto da Cantine artistiche Orazio, lo spettacolo vede in scena e alla regia Vanessa Korn, Fabio Zulli e Martino Corti, protagonisti di una storia capace di mescolare ironia, emozione e autenticità.

SINOSSI

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Tre amici cresciuti insieme si ritrovano in occasione del matrimonio di una dei tre. Quello che dovrebbe essere il giorno perfetto si trasforma presto in un terreno fertile per equivoci, sorprese inattese e confessioni rimandate troppo a lungo. Tra un brindisi e un segreto che finalmente viene a galla, i protagonisti si trovano a fare i conti con le proprie aspettative, chiedendosi cosa sia davvero la felicità e quanta vita serva per riuscire a costruirla.

Divertente, sincero e disperatamente dolce-amaro come la vita adulta, “Il giorno più felice della mia vita” è un inno all’amicizia e alla bellezza dell’imperfezione umana.

Cast

CON Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti

REGIA Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti

PRODUZIONE Cantine artistiche Orazio

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Titolo: Il giorno più felice della mia vita

Il giorno più felice della mia vita Con e regia di: Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti

Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti Produzione: Cantine artistiche Orazio Date e orari: Sabato 28 novembre 2026 – ore 19:30 Domenica 29 novembre 2026 – ore 16:30

Cantine artistiche Orazio Luogo: Teatro della Quattordicesima, Milano

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima: € 28,00

€ 28,00 Primo Settore: € 25,00

€ 25,00 Secondo Settore: € 18,00

Orari Biglietteria: La biglietteria del teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00, oltre che un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. I biglietti sono inoltre acquistabili online sul sito ufficiale del teatro (teatrodellaquattordicesima.it).

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