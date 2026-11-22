Prosa contemporanea al Teatro della Quattordicesima con “Il giorno più felice della mia vita”
La Stagione 2026/2027 “Senza Confini” del Teatro della Quattordicesima, diretto da Pietro Froiio e con la Direzione Artistica di Simone Rainieri, prosegue all’insegna della prosa contemporanea con “Il giorno più felice della mia vita”, in programma sabato 28 novembre alle ore 19:30 e domenica 29 novembre alle ore 16:30.
Prodotto da Cantine artistiche Orazio, lo spettacolo vede in scena e alla regia Vanessa Korn, Fabio Zulli e Martino Corti, protagonisti di una storia capace di mescolare ironia, emozione e autenticità.
SINOSSI
Tre amici cresciuti insieme si ritrovano in occasione del matrimonio di una dei tre. Quello che dovrebbe essere il giorno perfetto si trasforma presto in un terreno fertile per equivoci, sorprese inattese e confessioni rimandate troppo a lungo. Tra un brindisi e un segreto che finalmente viene a galla, i protagonisti si trovano a fare i conti con le proprie aspettative, chiedendosi cosa sia davvero la felicità e quanta vita serva per riuscire a costruirla.
Divertente, sincero e disperatamente dolce-amaro come la vita adulta, “Il giorno più felice della mia vita” è un inno all’amicizia e alla bellezza dell’imperfezione umana.
Cast
CON Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti
REGIA Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti
PRODUZIONE Cantine artistiche Orazio
INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
- Titolo: Il giorno più felice della mia vita
- Con e regia di: Vanessa Korn, Fabio Zulli, Martino Corti
- Produzione: Cantine artistiche Orazio
- Date e orari:Sabato 28 novembre 2026 – ore 19:30
- Domenica 29 novembre 2026 – ore 16:30
- Luogo: Teatro della Quattordicesima, Milano
Prezzi dei biglietti:
- Poltronissima: € 28,00
- Primo Settore: € 25,00
- Secondo Settore: € 18,00
Orari Biglietteria: La biglietteria del teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00, oltre che un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. I biglietti sono inoltre acquistabili online sul sito ufficiale del teatro (teatrodellaquattordicesima.it).
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