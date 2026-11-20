Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sabato 21 novembre 2026 alle ore 17 il Teatro Sociale “Danilo Donati” di Luzzara ospiterà la presentazione di “Disarmare lo sguardo. Cinema, grafica e creazione partecipata per coltivare una cultura di pace”, progetto internazionale che unisce Italia e Cuba attraverso il cinema, la grafica, partendo dal pensiero di pace di Cesare Zavattini, da sempre legato artisticamente e umanamente sia a Milano sia all’Avana.

L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale CubEArt, in collaborazione con Fondazione Un Paese e Centro Studi Cartel Cubano, è stata selezionata nell'ambito del Bando Impatto+ di Banca Etica, che, in collaborazione con Produzioni dal Basso, sostiene campagne di crowdfunding dedicate alla cultura della pace.

A Luzzara, città natale di Cesare Zavattini, si svolge la prima tappa di un percorso che raggiungerà, nel corso del 2027, prima L'Avana e poi Milano, affidando alle nuove generazioni il pensiero di Zavattini sulla pace, perché possano reinterpretarlo attraverso i linguaggi del cinema, della grafica e della creazione condivisa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Luzzara, Zavattini e la tradizione della grafica cubana

Ad aprire l'incontro di sabato 21 sarà l’intervento di Simone Terzi, direttore di Fondazione Un Paese, dedicato al pensiero di Zavattini sulla pace e all'attualità della sua eredità culturale. Seguirà l’intervento della poetessa Ana María Pedroso Guerrero di CubEArt.

A seguire, Luigi Bardellotto, Fondatore del Centro Studi Cartel Cubano, accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia e del valore artistico, culturale e civile del manifesto cinematografico cubano, una delle espressioni più originali della grafica del Novecento.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione di tre protagonisti della grafica cubana contemporanea: Michele Miyares Hollands, Nelson Ponce Sanchez e Raúl Valdés González, conosciuto come “Raupa”. Con loro si aprirà un dialogo che segnerà l'inizio del processo creativo dell'opera-manifesto.

Per l'occasione sarà inoltre esposta una selezione di manifesti della Collezione Bardellotto, straordinario patrimonio di oltre 3.000 esemplari cinematografici e politico-sociali realizzati a Cuba dal 1959, raccolti attraverso più di vent'anni di ricerca.

Il giorno dopo, domenica 22 novembre alle 10.30, sempre al Teatro Sociale “Danilo Donati” di Luzzara, si svolgerà “Un caffè con gli artisti”, incontro intimo e conviviale con gli artisti cubani con la possibilità di conoscere i loro percorsi artistici e sostenere direttamente le loro opere.

Un manifesto collettivo per la Pace

“Disarmare lo sguardo” nasce dalla convinzione che la pace non possa essere soltanto invocata, ma debba essere coltivata insieme, attraverso l'ascolto, la conoscenza e la partecipazione.

Dopo Luzzara, il progetto raggiungerà L'Avana, dove, in collaborazione con Nodo Habana, coinvolgerà i giovani del quartiere di Centro Habana in laboratori, incontri teatrali e attività artistiche. Le loro parole, immagini ed esperienze diventeranno la materia creativa di un'opera grafica collettiva.

Il percorso proseguirà a Milano, nel Municipio 3, territorio anch'esso legato alla memoria di Zavattini, attraverso iniziative culturali e attività con studenti e giovani, per mettere in dialogo le esperienze delle due città.

Il risultato sarà un'opera-manifesto realizzata dai tre grafici cubani, stampata in edizione numerata e destinata a sostenere la campagna di crowdfunding del progetto. A questa si affiancherà un manifesto audiovisivo che raccoglierà le voci e le immagini del percorso.

Teatro Sociale “Danilo Donati”

Piazza Adolfo Tedeschi, Luzzara

Ingresso libero

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra