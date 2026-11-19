Senato. Forum sulle minoranze 2026
Il 17 novembre 2026, presso il Senato della Repubblica a Roma, si è svolto il primo Forum Italiano sulle Minoranze, un'iniziativa dedicata alla tutela dei diritti e alla valorizzazione delle comunità etniche, linguistiche e religiose presenti in Italia. L'evento, promosso dal senatore Andrea De Priamo e coordinato da Renato Ongania, ha coinvolto oltre cinquanta rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni locali, delle comunità minoritarie e della società civile.
Sessione inaugurale e saluti istituzionali: sono intervenuti Erik Fattorelli per l'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, l'ambasciatore Claudio Fischer per il Parlamento svizzero, Zeynep Usal-Kanzler per il Consiglio d'Europa e l'ambasciatore Alexander Kmentt, attraverso Katharina Konzett-Stoffl. Sono inoltre giunti i messaggi del Metropolita Polykarpos, tramite Vladimir Laiba, del Vescovo Siluan, tramite padre Aron Horciu, e di Papa Leone XIV, letto da don Maurizio Bloise attraverso una comunicazione del cardinale Pietro Parolin.
Premio Francesco Capotorti: il riconoscimento è stato conferito al senatore Andrea De Priamo. La giuria era composta dai commendatori Michele Grillo, Leopoldo Rizzi e Santino Spinelli.
Sessione dedicata ai territori e alle amministrazioni locali: coordinata da Vincenzo De Lucia, ha visto la partecipazione di Maria Deborah Cieri, Luigi Cuneo, Andrea Dragonetti, Massimo Falciani, Illary Francesca Licursi, Maddalena Lolaico, Monica Malagolini, Adriano Piano e Federica Pierotti, con il riferimento al sindaco Francesco Billi.
Sessione sulle minoranze etniche, linguistiche e religiose: coordinata dal professor Santino Spinelli, ha coinvolto Shuai Gao, Mohammad Idrees Jamali, Nilupa Warnakulasooriya e Luigi Carmine Scaglione. Per le minoranze linguistiche sono intervenuti Cristina Bollini, Salvatore Cubeddu, Yili Pace, Leopoldo Rizzi e Roland Verra. Le comunità religiose sono state rappresentate da Mauro Bombieri, Pino Mauro Pironti, Mohamed Abdeslem Guerfi, Ahmed Vall Ould Dah, Davide Marrè, Maria Elena Martini, Severo (Rino) Sciaraffa e Harwinder Singh.
Sessione dedicata a università, cultura, informazione e società civile: coordinata da Rocco Lanatà, ha visto gli interventi di Alessio Arena, Milad Jubran Basir, don Maurizio Bloise, Melinda Miceli Saggista istituzionale, Editorialista, Presidente ANIM Sicilia, e Pasquale Marasco presidente Anild e Aniov. Nello spazio riservato ai contributi liberi, coordinato da Edoardo Claudio Olivieri, sono intervenuti Rosa Musto, Daniele Rossi, Ravendra Jegan Savary e Rina Guadalupe Silva Oviedo.
La giornata si è conclusa con la presentazione del volume di Renato Ongania, La questione delle minoranze in Italia. Contributo al Forum Nazionale sulle Minoranze. Il Forum rappresenta un'importante occasione di confronto e collaborazione per promuovere il riconoscimento e la partecipazione attiva delle minoranze nella vita pubblica, anche in vista della 19ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle minoranze, prevista a Ginevra il 26 e 27 novembre 2026.
Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte
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