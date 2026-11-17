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GRANDE SUCCESSO PER LA SESTA EDIZIONE DI “MI FA UN BAFFO IL GATTO NERO FESTIVAL”: A ROMA UNA SERATA MAGICA TRA ARTE, INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ

Un teatro gremito, applausi carichi di emozione e un messaggio potente capace di spazzare via secoli di assurde superstizioni: la sesta edizione di “Mi fa un baffo il gatto nero Festival” ha conquistato la platea con una serata indimenticabile all’insegna dell’arte, dell’inclusione e della solidarietà.

La kermesse, andata in scena presso il Teatro della Croce Rossa Italiana, ha trasformato il palcoscenico in un grande abbraccio dimostrando ancora una volta che l’unica vera sfortuna per gli animali è proprio l’ignoranza umana.

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Promosso dall’associazione Pet Carpet, e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che ne ha curato anche la direzione artistica, l’evento è stato realizzato in sinergia con Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Croce Rossa Italiana e FNOVI.

Una missione chiara: disarmare le fake news e i vecchi pregiudizi popolari attraverso la cultura, ribadendo con forza che a causare gli incidenti stradali non è mai l’attraversamento di un felino dal manto scuro o il canto notturno di una civetta, bensì l’alta velocità e la distrazione alla guida.

La serata, condotta con successo ed empatia dal giornalista Amedeo Goria insieme alla stessa Rinaudo, ha celebrato la bellezza della biodiversità.

Sul palco, diretto dal regista Vittorio Rombolà, si sono alternati artisti provenienti da tutta Italia che, attraverso teatro, musica, danza, pittura e fotografia, hanno raccontato testimonianze autentiche di amore incondizionato, come il racconto fatto dalla madrina Miriana Trevisan dedicato ai suoi gatti.

Grande successo per la sesta edizione di “Mi fa un baffo il gatto nero festival”

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di realtà leader nel settore pet come PetStore Conad e Vitakraft, ha visto la partecipazione di ospiti come Marco Capretti, Beba Albanesi e il Mago Auro Cardillo.

Un team di giurati, tra cui, Francesca Bastone, Adriana Russo, Federico Perrotta, Valentina Olla, Antonella Ponziani, Angelica Loredana Anton, Gennaro Ruggiero, Rosalba Matassa, Gabriella Guglielmo, Donato Leoni, che ha avuto il compito di votare le opere in gara e decretare i vincitori del Festival.

Vince per la categoria Libri: “Pedro” di Roberto Errichetti; per le video dediche tv: Giancarlo Lelli e Keira, per la pittura: Eva Schunk, per il teatro: Compagnia Radio Play Live, per la danza: Fitness & Dance di Giovanni Orrico e Magda Guerrisi; per la musica: Grazia di Michele e miglior foto PetStore Conad Annalisa Sementilli.

Per la prima volta in questa edizione targata 2026 è stato inserito un premio “Stesso, Cielo Stesso Passo”, uno spazio anche al riconoscimento dell’impegno quotidiano al di fuori del palcoscenico, ideato con lo scopo di valorizzare e premiare quelle realtà e personalità del mondo della stampa, del sociale e dell’imprenditoria che si distinguono per iniziative virtuose realizzate con e per gli animali.

I riconoscimenti di questa edizione di successo sono andati per la stampa a: Vincenzo Piegari per l’agenzia Ansa, Guglielmo Nappi e Costanza Ignazzi per il Messaggero web, Pasquale Salvione per il Corriere dello Sport, Simona Sala per la Rai, nella categoria imprenditori: Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera di Roma, e Fiera di Roma Academy, Alessia Maestà per la Svicom, Ergun e Kemal Komert per Pet Memory, Davide e Monica Franco per la Rinaldo Franco.

A chiudere nel gran finale i premi per progetti solidali: Ospedale San Giovanni Battista Cavalieri di Malta Roma, la Cooperativa Mastri Biscottai e l’associazione di clown dottori Comici Camici, che ha dispensato sorrisi e dolcezza sottolineando il valore dei sentimenti in ogni gesto della vita.

Ancora una volta, mani e zampe si sono unite per dimostrare che il vero successo sta nel rispetto e nella tutela di ogni creatura.

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