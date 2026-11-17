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IL CAPOLAVORO DI LUIGI PIRANDELLO IN SCENA AL TEATRO DELLA QUATTORDICESIMA DI MILANO

Martedì 24 novembre 2026, l’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” porta sul palco di Via Oglio il celebre dramma “Il berretto a sonagli”, con la regia di Mario Zolin e un cast di otto interpreti d’esperienza.

Martedì 24 novembre 2026 (ore 20:30), il Teatro della Quattordicesima (Via Oglio 18, Milano), sotto la Direzione di Pietro Froiio e la Direzione Artistica di Simone Ranieri, ospita uno dei testi più folgoranti e profondi del Novecento teatrale italiano: Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, portato in scena dall’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” di Mantova con la regia di Mario Zolin.

Lo spettacolo fa parte della Rassegna Quartieri in Scena, diretta da Martino Palmisano (autore delle foto in pagina).

La rappresentazione propone una lettura rigorosa e di grande impatto del capolavoro pirandelliano, un testo che affonda le mani nell'ipocrisia della morale borghese e nel contrasto insanabile tra forma e sostanza, tra ciò che si è e ciò che si appare. Al centro della vicenda vi è la figura complessa e dolente di Ciampa – interpretato da Salvatore Luzio –, scrivano tormentato che affida la sua amara filosofia sulla pazzia e sulla dignità a dialoghi serrati e monologhi di straordinaria intensità, affiancato da un cast affiatato che comprende Rossella Avanzi, Francesca Campogalliani, Annalaura Melotti, Francesco Farinato, Giancarlo Braglia, Cristina De Biasi e Roberta Bonfiglio.

La regia di Mario Zolin valorizza la natura marionettistica dei personaggi, intrappolati in un meccanismo sociale spietato dove lo scandalo e l'onore valgono più della verità umana, conducendo lo spettatore attraverso le spire di una comicità amara che sfocia nell'angoscia e nella celebre, liberatoria esplosione finale.

INFORMAZIONI UTILI

Evento: Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello

Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello Compagnia: Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”

Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” Regia: Mario Zolin

Mario Zolin Data: Martedì 24 novembre 2026

Martedì 24 novembre 2026 Orario: Ore 20:30

Ore 20:30 Luogo: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio 18, 20139 Milano

Teatro della Quattordicesima – Via Oglio 18, 20139 Milano Biglietti: Posto unico a 15,00 € (disponibili sul circuito ufficiale del teatro).

Contatti:

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