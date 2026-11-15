La Calabria della creta nel libro di Michele Furci presentato a Monterosso Calabro. Video

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Dalle antiche fornaci al caolino di Gerocarne un viaggio tra mestieri tradizionali vita quotidiana e prospettive produttive del territorio

La storia della ceramica calabrese racconta molto più di una produzione artigianale. Custodisce conoscenze tramandate nelle botteghe, abitudini domestiche e rapporti economici costruiti attorno alle risorse del territorio. Questo patrimonio è al centro del libro di Michele Furci, “I Vasai di Calabria. Dalle fornaci antiche al caolino di Gerocarne”, presentato a Monterosso Calabro su iniziativa del sindaco Antonio Lampasi e del parroco don Angelo Facciolo.

L’incontro, che ha registrato una calorosa partecipazione, ha visto anche la presenza di altri sindaci della zona. A coordinare gli interventi è stata Minerva Teresa Rosi, presidente della Pro Loco di Spatola. La poetessa e scrittrice Bruna Filippone ha introdotto il volume con una relazione di approfondimento, affiancata dall’intervento del giornalista e scrittore Michele Drosi.

Michele Furci ricostruisce la storia dei vasai di Calabria

Storico e scrittore vibonese, Furci dedica le 248 pagine del volume, pubblicato dalla casa editrice Adhoc di Vibo Valentia, alle fornaci, alle cave di argilla e alle comunità che hanno trasformato queste risorse in lavoro.

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La ricerca si concentra soprattutto sui territori dell’antica Calabria Ulteriore, con riferimenti alle aree oggi comprese nelle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Attraverso materiali, tecniche e manufatti, emerge una lettura della storia regionale legata alla cultura del fare.

Il vasaio diventa così una figura attraverso cui osservare l’organizzazione delle botteghe, le necessità delle famiglie e gli scambi commerciali. Gli oggetti in terracotta, prima della diffusione dei materiali moderni, accompagnavano infatti numerose attività quotidiane, dalla preparazione dei pasti alla conservazione delle provviste.

Il caolino di Gerocarne tra risorsa locale e industria ceramica

Uno degli approfondimenti centrali riguarda Gerocarne, la sua tradizione artigianale e le caratteristiche del caolino locale. Il volume mette in relazione la presenza dei giacimenti con lo sviluppo dei mestieri della creta, mostrando come la disponibilità delle materie prime abbia contribuito a radicare le lavorazioni nel territorio.

Particolare attenzione è riservata allo stabilimento di Porto Salvo, nel Vibonese, dove venivano lavorati i minerali estratti a Ciano di Gerocarne, Gabrielli di Parghelia, Palombaro di Dinami e Serra San Bruno.

L’impianto produsse, fino a qualche decennio fa, minerali industriali destinati a diversi comparti della produzione ceramica, dalle piastrelle in gres alle porcellane per sanitari e alla stoviglieria. Un’esperienza che permette di collegare la storia delle botteghe alle trasformazioni produttive su scala industriale.

Dal tornio alle fornaci come prendeva forma la terracotta

Il libro accompagna il lettore all’interno dell’antico laboratorio del vasaio, descrivendo la lavorazione al tornio e l’evoluzione delle fornaci.

Il percorso evidenzia il ruolo delle competenze manuali nelle diverse fasi della produzione. Dare forma all’argilla era soltanto una parte del lavoro: altrettanto importanti erano la preparazione dei materiali, la gestione della cottura e le operazioni di finitura.

Attorno alle fornaci operava una rete di figure professionali. Furci si sofferma sul fornaciaio, sullo smaltatore e sulle lavoratrici impegnate nel trasporto della materia prima, della legna e delle fascine necessarie ad alimentare il fuoco. Ne emerge una storia collettiva, nella quale il manufatto finale racchiudeva il contributo di più persone.

Giare brocche e cannate nella vita delle comunità

La varietà dei prodotti testimonia quanto fosse esteso l’impiego dell’argilla in Calabria. Accanto ai materiali per l’edilizia trovavano spazio utensili da cucina, recipienti per gli alimenti e contenitori per i liquidi.

Tra questi figurano le giare, le brocche e le cannate, utilizzate anche come unità di misura. Oggetti che consentono di ricostruire gesti e consuetudini di una quotidianità profondamente diversa da quella attuale.

La rassegna comprende inoltre manufatti per custodire i risparmi, oggetti destinati al passatempo e recipienti per l’igiene personale, impiegati prima della diffusione dei moderni servizi igienici. Anche le produzioni più comuni potevano presentare soluzioni formali e decorative di pregio.

Le maschere di Seminara e il valore simbolico della ceramica

Alla funzione pratica si affiancava quella ornamentale. Il volume dedica spazio agli oggetti per interni ed esterni e alle maschere apotropaiche, con particolare riferimento alla tradizione di Seminara.

Questi manufatti, ai quali veniva attribuita una funzione simbolica di protezione e di allontanamento degli influssi negativi, mostrano il rapporto tra artigianato calabrese, credenze popolari e identità locale.

La ceramica diventa quindi anche un linguaggio espressivo, capace di conservare forme, significati e sensibilità proprie delle comunità che l’hanno prodotta.

Le fiere religiose come luoghi di commercio e incontro

Un capitolo documentato ricostruisce la storia delle principali fiere della Calabria, sviluppatesi nel tempo attorno alle festività religiose.

Per i vasai questi appuntamenti rappresentavano occasioni importanti di vendita e di contatto con acquirenti provenienti da altri centri. La ricorrenza religiosa si intrecciava così con la vita economica, favorendo la circolazione dei manufatti e sostenendo le attività legate alle lavorazioni fittili.

La storia delle fiere aiuta a comprendere anche il rapporto tra i luoghi di produzione e i mercati: il lavoro iniziato nelle cave e nelle botteghe trovava in questi incontri uno dei suoi principali sbocchi commerciali.

Il futuro della filiera della creta in Calabria

La parte conclusiva affronta il tema dell’impatto ambientale e della sicurezza sul lavoro, collegando la memoria dei mestieri alle condizioni necessarie per una produzione moderna.

La prospettiva proposta dal volume invita a considerare le risorse argillose e le competenze artigianali come elementi da conoscere e valorizzare, nel rispetto delle norme e del territorio. L’eventuale sviluppo della filiera della creta in Calabria passa anche dalla capacità di unire ricerca sui materiali, qualità delle lavorazioni e tutela di chi opera nel settore.

“I Vasai di Calabria” restituisce così visibilità a un patrimonio fatto di luoghi, oggetti e persone, offrendo strumenti per comprenderne il valore storico e interrogarsi sulle sue possibilità future.









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