Festival d’Autunno, l’omaggio a Pino Daniele di Rubalcaba conquista il Latin Grammy

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Festival d’Autunno, il mondo di Pino Daniele nelle mani di un gigante del jazz: Rubalcaba incanta Catanzaro

C’è anche un pezzo di Festival d’Autunno nel successo internazionale di Gonzalo Rubalcaba.Gonzalo Plays Pino, il progetto con cui il pianista cubano rende omaggio alla musica di Pino Daniele e presentato dalla rassegna lo scorso 30 ottobre, ha conquistato il Latin Grammy Award come Best Latin Jazz/Jazz Album.

Un riconoscimento importante per un lavoro che unisce talento internazionale e contributo italiano, ma che rappresenta anche una soddisfazione per il Festival d’Autunno, da sempre attento a intercettare e proporre progetti artistici di grande qualità.

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Per Rubalcaba la serata dei Latin Grammy è stata doppiamente speciale. Il pianista ha infatti ricevuto anche il premio come Best Instrumental Album per A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, realizzato insieme a Joey Calveiro e Yainer Horta. Sale così a nove il numero complessivo dei Grammy conquistati nella sua carriera, tra Grammy Awards e Latin Grammy.

«Siamo davvero felici di questo risultato - commenta Antonietta Santacroce, direttrice artistica del Festival d’Autunno -. Quando abbiamo scelto di ospitare questo progetto eravamo convinti della sua forza artistica e vedere oggi che viene premiato a livello internazionale ci riempie di orgoglio. È una conferma importante del lavoro di ricerca e della visione culturale che portiamo avanti da anni. Significa che le nostre intuizioni artistiche sono capaci di dialogare con quanto di più interessante accade sulla scena internazionale e che il pubblico calabrese può vivere da vicino esperienze musicali di assoluto valore».

Giuseppe Panella

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