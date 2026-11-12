Il 13 novembre Cecilia Cesario, artista e vocal coach calabrese, debutta nella giuria di X Factor Albania

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L’artista e vocal coach calabrese sarà chiamata a giudicare i talenti del celebre show albanese. Competenza, autenticità e capacità di emozionare saranno i suoi criteri. «Una grande responsabilità, ma anche il riconoscimento di un percorso fatto di sacrifici, passione e determinazione».

Un nuovo importante traguardo professionale per Cecilia Cesario, che si prepara a salire sul palco di X Factor Albania nel ruolo di giurata. La prima puntata del talent show è in programma il 13 novembre, data che segnerà l'inizio di una nuova avventura televisiva per l'artista italiana, pronta a mettere la propria esperienza, sensibilità musicale e competenza al servizio dei giovani talenti. Un incarico che Cesario accoglie con emozione e consapevolezza, riconoscendone il valore non soltanto professionale, ma anche umano. «Fare questa esperienza mi lusinga e mi emoziona profondamente. Essere giurata a X Factor rappresenta per me una grande responsabilità, ma anche un riconoscimento importante del percorso che ho fatto», racconta. Un risultato che arriva dopo anni di lavoro, sacrifici e dedizione, e che assume un significato ancora più speciale grazie alla vicinanza delle persone più importanti della sua vita: la sua famiglia e i suoi allievi. «Sapere che sono felici per me e che vivono questo traguardo con orgoglio è una soddisfazione immensa».

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Ma che cosa cercherà davvero Cecilia Cesario nei concorrenti? Non la semplice esibizione impeccabile, né il virtuosismo fine a sé stesso. La sua attenzione sarà rivolta a chi riesce a trasformare una canzone in qualcosa di personale, a chi non si limita a cantare, ma comunica ed emoziona. «Cercherò l’anima che canta, l’artista autentico, capace di emozionare e di raccontare qualcosa di sé attraverso la musica. Cercherò chi ha davvero qualcosa da dire, chi sa arrivare al cuore con semplicità». Naturalmente, la preparazione vocale avrà un ruolo importante: «Cercherò anche la voce bella, capace di spaziare e sorprendere senza mai dover strafare. La vera tecnica non è dimostrare quanto si può fare, ma saper scegliere come farlo, con eleganza, personalità e autenticità».

Un approccio che si riflette anche nel modo in cui Cesario intende affrontare il delicato momento dei giudizi. I suoi eventuali no, assicura, non saranno mai sentenze pronunciate con superficialità, ma valutazioni motivate e rispettose. «Credo che i “no” facciano inevitabilmente parte di ogni percorso di crescita. I miei saranno sempre dei no motivati, spiegati con rispetto e sincerità, perché credo che anche un rifiuto possa diventare un’occasione per imparare e migliorarsi». Una convinzione maturata anche attraverso la propria esperienza personale. Nel ripercorrere la sua carriera, infatti, l'artista riconosce proprio nei rifiuti ricevuti alcune delle occasioni più importanti di crescita: «Oggi, se ripenso a tutti i “no” che ho ricevuto lungo il mio cammino, non posso fare altro che ringraziare chi me li ha detti. A volte, proprio quei no mi hanno aiutata a crescere, a trovare la mia strada e a diventare la persona e l’artista che sono oggi».

Per Cecilia Cesario, dunque, X Factor Albania non sarà soltanto una competizione musicale, ma soprattutto un'occasione di incontro e condivisione. L'obiettivo è lasciare qualcosa ai ragazzi, accompagnarli in un'esperienza che possa arricchirli al di là del risultato finale. «Ogni esperienza, per me, è un regalo: qualcosa che magari ho desiderato a lungo e che, dopo tanto lavoro, sacrifici e dedizione, finalmente prende forma». E aggiunge: «Spero di riuscire a lasciare un pezzetto di me in ogni ragazzo che incontrerò, perché credo profondamente che la musica non sia soltanto un linguaggio, ma un mezzo straordinario per raggiungere quei luoghi dell’anima dove le parole, a volte, non riescono ad arrivare». Un desiderio di trasmettere, ascoltare ed emozionare, nella convinzione che la musica più bella sia quella capace di creare connessioni autentiche tra le persone.

Non si tratta, peraltro, di un debutto assoluto in Albania. Cecilia Cesario conosce già il Paese e il mondo di X Factor: qualche anno fa, infatti, era stata ospite durante un live del programma per un tributo a Toto Cutugno. Un'esperienza che ha lasciato un ricordo positivo e che oggi rende il ritorno ancora più significativo. «È un Paese in cui mi sento a casa, dove torno sempre con grande piacere. E poi c’è una produzione eccellente, capace di lavorare con grande professionalità e attenzione ai dettagli. Sono felice di vivere nuovamente questa esperienza e di far parte di un progetto così importante». Ai concorrenti che si preparano ad affrontare il palco, la nuova giurata consegna infine un messaggio che racchiude la sua filosofia artistica e professionale: lavorare duramente, mantenere la concentrazione e vivere il talent come un'occasione di crescita, senza mai perdere la propria identità. Ma il consiglio più significativo arriva quando parla di ciò che accade dopo le luci della ribalta: «Quando il sogno finisce, è lì che bisogna continuare a lavorare. Un’esperienza può aprire una porta, ma sta a noi costruire, giorno dopo giorno, il percorso che verrà». Parole che raccontano perfettamente lo spirito con cui Cecilia Cesario si prepara a questa nuova sfida: competenza, sensibilità, umiltà e determinazione. Il 13 novembre si accenderanno i riflettori su X Factor Albania e per Cecilia Cesario comincerà una nuova avventura. La sua missione, però, è già chiara: riconoscere il talento e dare valore a chi ha il coraggio di mettersi in gioco. Una voce può colpire in pochi secondi, ma un vero artista è colui che riesce a lasciare il segno.

Denise Ubbriaco

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