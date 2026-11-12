SGUARDI DI DONNE AL TEATRO PORTA PORTESE: ARTE, TEATRO E INCONTRI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

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L’Associazione la Ciambella APS e l’Associazione AssemblAbili globali odv, in occasione della prossima “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre 2026, organizzano al Teatro Porta Portese, una serie di eventi divulgativi, artistici e performativi.

Dal 19 al 29 novembre sarà visitabile la mostra “SGUARDI DI DONNE: Trame, immagini, Storie”, un percorso collettivo di narrazioni femminili tra arte, memoria e visibilità da un’idea di Sandra Susana Testa Rodriguez, mostra di arti visive, arti tessili e narrazione dedicata alle figure femminili che hanno trasformato la storia pur restando, in alcuni casi, ai margini dei racconti ufficiali. Saranno esposti testi brevi, disegni, fotografie, collage, illustrazioni, produzioni miste e manufatti sartoriali. (La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00).

Il 23 novembre, alle ore 18.00, è in programma il vernissage della mostra, accompagnato da narrazioni guidate e dalla presenza delle artiste espositrici.

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Interverranno:

Emiliano Cofano: presidente Commissione Cultura VII Municipio;

Tiziana Biolghini: consigliera Città Metropolitana di Roma Capitale – Delegata Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura e Partecipazione;

Moderano il talk Simonetta Cervelli e Sandra Susana Testa Rodriguez.

Il 23 novembre alle ore 21,00 spettacolo “CHIUSA PER PIACERE” adattamento teatrale dell’Associazione la Ciambella del testo “I monologhi della vagina” di Eve Ensler a 30 anni dalla prima rappresentazione dell’opera che da manifesto di consapevolezza di identità della donna, è divenuto simbolo di libertà e autodeterminazione per il movimento femminista attivo nella tutela e nella denuncia sociale delle violenze subite dalle donne.

Martedì 24 novembre alle ore 18 si terrà un talk "Una su Tre”, in occasione della pubblicazione del report Istat del 16 settembre 2026, “Violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta – Anno 2026”, l’incontro propone un momento di approfondimento e confronto sul fenomeno della violenza contro le donne, attraverso dati, esperienze e prospettive diverse.

Al talk interverranno:

Valeria Baglio, assessora alla parità di genere del Comune di Roma;

assessora alla parità di genere del Comune di Roma; Tiziana Bartolini , giornalista, direttrice della Rivista “Noi donne”;

, giornalista, direttrice della Rivista “Noi donne”; Loredana Cornero Lopez , saggista, esperta dei temi legati alla rappresentazione di genere.

, saggista, esperta dei temi legati alla rappresentazione di genere. Anna Scifoni, consigliera dell’ordine degli avvocati di Velletri, esperta in diritto di famiglia;

consigliera dell’ordine degli avvocati di Velletri, esperta in diritto di famiglia; Grazia Distefano, autrice del libro “Avevo solo 14 anni”;

autrice del libro “Avevo solo 14 anni”; Laura Anfuso, poetessa e Lucia Sforza, illustratrice – autrici del volume “Lente carezze”.

poetessa illustratrice – autrici del volume “Lente carezze”. Claudia Villante, ricercatrice Istat

Modera il dibattito la giornalista Rossella Santilli

Il 24 novembre alle ore 21,00, spettacolo “ARTEMISIA, la Pittora” della compagnia “Teatro degli Esuli” che ripercorre la storia della denuncia da parte dell’artista della violenza subita ad opera di Agostino Tassi e la cronaca delle testimonianze delle atrocità, calunnie, inganni e umiliazioni che segnarono il processo.

I talk del 23 e 24 novembre saranno a ingresso libero

Per gli spettacoli del 23 e del 24 novembre è previsto un biglietto unico di € 15,00 più quota associativa valido per entrambe le serate. Oppure € 12,00 per il singolo spettacolo.

La mostra è realizzata dalle Associazioni AssemblAbili Globali e Obiettivo Psicosociale con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Teatro Porta Portese – Via Portuense, 102 – 00153 Roma

Per info:

https://www.assemblabiliglobali.it/

[email protected]

WhatsApp: 340.16.05.491

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