VISIONI IN SCENA - 7 SPETTACOLI GRATUITI A ROMA NELL'VIII MUNICIPIO

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Sette spettacoli, sette sguardi sul mondo, sette occasioni per incontrare il teatro nelle sue molteplici forme. Dal 15 novembre al 18 dicembre 2026 arriva VISIONI IN SCENA, il programma di spettacoli gratuiti realizzato nell'ambito del progetto CITTÀ VISIBILE 2026, promosso da Marte 2010 presso il Centro Culturale Aldo Nicolaj, all'interno dell'Auditorium Municipale Pasquale De Angelis, nel Municipio Roma VIII.

Una rassegna che propone un percorso attraverso linguaggi e temi differenti, mettendo al centro il teatro come luogo di racconto, confronto e partecipazione. Commedia, drammaturgia contemporanea, teatro di figura, narrazione, ricerca scenica e divulgazione si alternano in un calendario pensato per coinvolgere pubblici diversi, avvicinare nuovi spettatori e offrire alla comunità un'opportunità di fruizione culturale completamente gratuita.

Il programma si apre il 15 novembre con FINALMENTE SOLA, una commedia ironica e pungente sulle relazioni sentimentali, sulle dipendenze affettive e sul coraggio di ritrovare se stessi. Il 20 novembre sarà la volta di SOLI, CON TUTTO, una riflessione sul rapporto tra individuo e società, sulle convenzioni, sull'apparenza e sulla difficoltà di essere autentici.

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Il 22 novembre salirà in scena GLI STUPIDI SOGNI DI MORGAN, una commedia tenera e irriverente che, attraverso un pupazzo e due attori, racconta il desiderio di essere riconosciuti e la tenacia di chi continua a inseguire i propri sogni, anche quando sembrano impossibili.

Il 27 novembre, con SI SON FATTE LE DUE, il pubblico sarà trascinato in un universo surreale e grottesco, dove comicità, follia e paradosso si incontrano in un gioco teatrale imprevedibile. Il giorno successivo, 28 novembre, CHARLIE CHAPLIN. L'UOMO DIETRO LA MASCHERA accompagnerà gli spettatori in un viaggio teatrale nella vita e nell'umanità di uno degli artisti più amati della storia del cinema, oltre il personaggio e la maschera di Charlot.

La rassegna proseguirà a dicembre con due appuntamenti che intrecciano teatro, conoscenza e temi di grande attualità. Il 12 dicembre sarà presentato IL CERVELLO COMPLICE, produzione Marte 2010, scritta da Giuseppe Gandini da un'idea di Silvia Mazzotta e liberamente ispirata al libro di Jill Bolte Taylor. Una commedia brillante che porta in scena le diverse parti del cervello umano, trasformando le neuroscienze in un racconto divertente e sorprendente sul funzionamento della mente, sulle emozioni e sulla consapevolezza di sé.

A chiudere il programma, il 18 dicembre, sarà GENESI DEL RIGENERO, uno spettacolo ironico e illuminante che racconta la storia dei cenciaioli toscani e del riciclo tessile, mettendola in relazione con la moda contemporanea, la fast fashion e la necessità di ripensare i modelli di produzione e consumo.

VISIONI IN SCENA nasce con l'intento di rendere il teatro accessibile, favorire la partecipazione culturale e valorizzare la pluralità delle esperienze artistiche. Un invito a entrare in sala, lasciarsi sorprendere da storie e visioni differenti e riconoscere nello spettacolo dal vivo uno spazio vivo di incontro tra artisti, pubblico e territorio.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

DOVE:

Centro Culturale Aldo Nicolaj - Auditorium Municipale Pasquale De Angelis

Polo Civico di Viale Aldo Ballarin – Municipio Roma VIII

Ingresso e parcheggio da Via Renato Cesarini s.n.c. (Parcheggio dei Murales)

IL CALENDARIO

● 15 novembre – FINALMENTE SOLA

● 20 novembre – SOLI, CON TUTTO

● 22 novembre – GLI STUPIDI SOGNI DI MORGAN

● 27 novembre – SI SON FATTE LE DUE

● 28 novembre – CHARLIE CHAPLIN. L'UOMO DIETRO LA MASCHERA

● 12 dicembre – IL CERVELLO COMPLICE

● 18 dicembre – GENESI DEL RIGENERO

VISIONI IN SCENA

Programma di spettacoli gratuiti nell'ambito del progetto CITTÀ VISIBILE 2026

A cura di Associazione Culturale Marte 2010

INFO & PRENOTAZIONI:

https://www.eventbrite.com/cc/citta-visibili-2026-visioni-in-scena-4887588/?aff=escb&utm-campaign=social&utm-contTAent=creatorshare&utm-medium=discovery&utm-source=cp&utm-term=odclsxcollection

CONTATTI:

Associazione Culturale Marte 2010

E-mail: [email protected] – [email protected]

Telefono e WhatsApp: 334 2022448

Sito web: www.cittavisibile.com



