CONTAMINAZIONI 2026: TRA TEATRO, POESIA E DANZA AL MOLINARI ART CENTER

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Prosegue al Teatrolibero del Molinari Art Center il viaggio di Contaminazioni, la rassegna diretta artisticamente da Giacomo Molinari, che per la sua XXXII edizione, in programma fino al 13 dicembre, rinnova il dialogo tra linguaggi, sensibilità e percorsi artistici differenti. Sabato 14 e domenica 15 novembre, il cartellone propone due nuovi appuntamenti all’insegna dell’incontro tra teatro, poesia, musica e danza, confermando la vocazione della rassegna a valorizzare i giovani talenti e a dare spazio alla molteplicità delle forme espressive contemporanee.

Sabato 14 novembre alle ore 20:00, per Labox, andrà in scena Faccia a faccia co ’o Signore, di Gianmaria Capece, con Gianmaria Capece e Lorenzo Annarumma.

Un viaggio nell’aldilà che attraversa la poesia napoletana, muovendosi dalla morte all’inferno fino al paradiso. Tra interpretazioni, musica al pianoforte e risate dolceamare, lo spettacolo affronta il tema dell’esistenza attraverso un immaginario nel quale profondità e ironia convivono. Il percorso oltre la vita diventa così un’occasione per interrogarsi sul suo valore, sulle contraddizioni umane e su ciò che dà significato al nostro passaggio nel mondo.

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Lo spettacolo è vincitore del Premio Radio Danza–Cultura Italia Network, assegnato nell’ambito della rassegna “Primo Palcoscenico” del Teatrosophia nel 2025.

Domenica 15 novembre alle ore 20:00 sarà la danza a prendere la parola con un doppio appuntamento di Respiri Festival Danza.

Ad aprire la serata sarà Sokubaku, della compagnia Zakuro/Giardino Segreto, con le coreografie di Lorenzo Di Rocco e Henry Tanzini.

Due corpi, un vincolo invisibile e una relazione attraversata da attrazione, controllo e dipendenza affettiva. In una danza di tensione e resa, Sokubaku esplora gli equilibri instabili del legame e interroga il confine tra chi domina e chi è prigioniero. Il movimento diventa lo strumento per indagare una vicinanza che può trasformarsi in costrizione, facendo emergere la complessità dei rapporti e la fragilità dei loro confini.

Lo spettacolo è vincitore della seconda edizione di Respiri Festival (2025), con la direzione artistica di Giacomo Molinari.

A seguire, andrà in scena Partenope della compagnia Vesù, con la coreografia di Elena Pellegrino, un viaggio coreografico che intreccia le radici popolari di Napoli con le suggestioni del presente.

Tarantella, contaminazioni urbane, canti tradizionali e sonorità contemporanee compongono un viaggio coreografico nell’identità di una città capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria memoria. Tradizione e contemporaneità si alimentano reciprocamente, restituendo il ritratto di una Napoli la cui cultura e la cui danza sanno parlare a tutti.

Partenope è vincitore di uno dei Frame della rassegna coreografica Respiri Festival 2025.

Tre spettacoli differenti per linguaggio e poetica, accomunati dalla forza della ricerca e dal riconoscimento ricevuto nei rispettivi percorsi. La loro presenza nel programma di Contaminazioni rappresenta pienamente la volontà del direttore artistico Giacomo Molinari di dare grande spazio ai giovani artisti, offrendo occasioni concrete di visibilità, incontro con il pubblico e crescita professionale. Un impegno che trova nella relazione tra teatro e danza uno dei tratti distintivi della rassegna.

CONTAMINAZIONI è realizzata con il contributo della REGIONE LAZIO e il Patrocinio del Municipio XI Arvalia Portuense, Roma.

Ingresso con consumazione: € 15,00

Teatrolibero – Molinari Art Center – Via Antonino Lo Surdo, 51 - Roma

Direzione artistica: Giacomo Molinari

La rassegna prosegue fino al 13 dicembre.

Informazioni e prenotazioni: 06 5574685

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