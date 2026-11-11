Al Festival d’Autunno la magia delle fiabe con «I Racconti delle Fate», spettacolo per le scuole

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Un viaggio multisensoriale attraverso le pagine dell’infanzia di moltissime generazioni. Questa mattina, con le due repliche in Prima Nazionale Assoluta de I Racconti delle Fate, il Festival d’Autunno ha trasformato il Teatro Comunale di Catanzaro in un luogo dove immagini, musica e narrazione hanno dato forma alla magia delle fiabe. La rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce, sostenuta dalla Regione Calabria per Calabria Straordinaria con risorse PAC 2014/2020 – FUNT Eventi culturali di pregio, ha scelto di celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, ricordandone non solo il celebre ruolo di autore, ma anche quello di raffinato traduttore e custode del patrimonio fiabesco europeo.

Ad assistere alla matinée sono stati circa un migliaio di ragazzi, alunni delle scuole degli istituti comprensivi di Taverna, “Corrado Alvaro” di Chiaravalle, “Casalinuovo” di Catanzaro, “Tommaso Campanella” di Catanzaro e “Sabatini” di Borgia.

Emozioni in musica e sand art

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Lo spettacolo, nato da un’idea di Antonietta Santacroce, ha visto in scena Greta Belometti, nei panni di Cantastorie e sand artist,e Fabio Tropea, autore ed esecutore delle musiche originali, per la regia di Piero Bonaccurso. Un dialogo continuo tra suono e immagini ha accompagnato la narrazione, conducendo i giovani spettatori tra le atmosfere senza tempo di fiabe che hanno attraversato l’infanzia di intere generazioni, da Cappuccetto Rosso a Il gatto con gli stivali. Sul piano luminoso, le figure create dalla sabbia prendevano forma e si trasformavano, seguendo il ritmo del racconto, alimentando stupore e partecipazione.

Sul palco, Fabio Tropea ha alternato percussioni, vibrafono e suoni elettronici in una partitura che scuote le corde del cuore, amplificando quanto viene narrato. Accanto a lui, le mani di Greta Belometti hanno disegnato sagome la cui metamorfosi segue il ritmo del racconto, mantenendo i ragazzi con gli occhi al cielo e il fiato sospeso: la creatività è diventata racconto vivo partendo da un semplice gesto come il movimento delle mani tra la sabbia.

Paesaggi, personaggi e atmosfere nascevano e scomparivano davanti agli occhi dei giovani spettatori: ogni figura diventava racconto, ogni metamorfosi apriva una nuova pagina di questo libro immaginario costruito dal vivo. Il messaggio conclusivo ha spinto gli spettatori ad accettare la paura come consigliera, senza però farsi frenare dall’esitazione quando bisogna affrontare nuove esperienze.

Le dichiarazioni del regista e della direttrice artistica

La direttrice artistica del Festival d’Autunno, Antonietta Santacroce, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza di mantenere un collegamento tra la cultura e i giovani: «Da sempre il nostro impegno – ha detto – è quello di avvicinare i ragazzi al teatro, offrendo linguaggi diversi da quelli tradizionali. La musica dal vivo e la sand art sono state in grado di comunicare direttamente con i loro animi, sorprendendoli e coinvolgendoli con le emozioni che solo la grande arte può regalare».

Il plauso dell’Amministrazione Comunale è arrivato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Salvatore Bullotta: «Ringrazio gli organizzatori e chi lavora nello spettacolo per questa splendida iniziativa. Sui palchi dei teatri avvengono delle magie, perché le storie che sono scritte sui libri prendono vita per sempre, in un modo unico».

Il prossimo spettacolo

Sabato 14 novembre, alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro, il Festival d’Autunno presenta Malika Ayane con il suo nuovo spettacolo A teatro, in esclusiva per la Calabria. Un viaggio musicale tra i brani più amati del suo repertorio e nuove sonorità, in cui la sua voce intensa e raffinata incontra la dimensione intima e suggestiva del palcoscenico.

I biglietti del Festival

I biglietti sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro (di fronte al Teatro Politeama), su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne. Per eventuali informazioni contattare il numero 351/7976071

Giuseppe Panella





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