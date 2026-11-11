Il DJ napoletano Joe Sannino con la star brasiliana MC Delux: dal 13/11 "Cornetada Proibida" per Hopeland

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dalle periferie di Rio de Janeiro alla scena urban partenopea: il 13 novembre segna l'uscita ufficiale di “Cornetada Proibida”, l'atteso singolo nato dalla collaborazione tra il DJ e producer napoletano Joe Sannino e la star internazionale del funk brasiliano MC Delux. Il brano, che getta un ponte sonoro e culturale diretto tra l'energia delle favelas di Rio e l'underground campano, esce per l'etichetta indipendente Hopeland (realtà discografica attiva a Marcianise) e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 13 novembre. Per festeggiare l'uscita insieme al pubblico di casa, il giorno successivo — sabato 14 novembre 2026 — l'Hi Club di Pozzuoli (Napoli) ospiterà l'esclusivo Release Party ufficiale, una notte speciale all'insegna delle sonorità Global Sound, Baile Funk e Phonk in cui Joe Sannino presenterà dal vivo la traccia e la nuova linea artistica del progetto.

Orgoglio partenopeo alla conquista del Brazilian Phonk, Joe Sannino è cresciuto artisticamente nei circuiti underground di Napoli ed è stato tra i primissimi DJ ad aver introdotto e sdoganato il Baile Funk e la cultura Global Sound nei club della penisola, diventando una figura simbolo di format di riferimento come TEENDER. Con “Cornetada Proibida” l'artista firma un passaggio chiave della sua carriera, affiancando all'attività in consolle la veste da producer. Attraverso set travolgenti e una presenza social da milioni di visualizzazioni, Joe Sannino ha colto prima di altri la portata dirompente del Brazilian Phonk — genere che fonde la potenza del Funk Mandelão con sonorità oscure ed elettroniche —, trasferendo ora tutta l'energia della consolle napoletana nelle produzioni in studio.

Ad affiancarlo in questa sinergia internazionale c'è la voce inconfondibile di MC Delux (Vinicius Martins Dos Santos), tra i nomi più influenti della scena Brazilian Funk, Hip-Hop e Phonk a livello mondiale. Protagonista di una storia di riscatto personale che lo ha portato dai contesti più complessi del Brasile ai tour europei, l'artista carioca vanta oltre 160.000 iscritti su YouTube e centinaia di milioni di stream con hit globali del calibro di "Orquestra Maldita" e "Se Você Não Quer Passa a Vez". In “Cornetada Proibida”, la vocale incalzante di MC Delux si innesta perfettamente sulle metriche ritmate firmate da Joe Sannino, dando vita a un dialogo tra la Campania e il Brasile gestito e prodotto interamente nel cuore del territorio campano.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Link al presave qui: https://add-it.feiyr.com/Cornetada