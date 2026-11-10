Tepura, esce “Troverò il coraggio”: l’invito a chiamare il 1522 per chi vive una situazione di pericolo

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Dal 30 ottobre 2026 in radio il terzo singolo estratto dall’album d’esordio “Rosso Vivo”. Il testo è stato scelto da Barbara Vancini per il libro “Il primo passo – Io sono Rossella”, dedicato alla memoria di Rossella Placati.

Riconoscere una relazione che ferisce e trovare la forza di interromperla. È il tema di “Troverò il coraggio”, il nuovo singolo dei Tepura, duo cantautorale emiliano formato da Denis Forlani e Andrea Papotti. Il brano, pubblicato con SanLucaSound, arriva in radio il 30 ottobre 2026, mentre l’uscita del videoclip ufficiale è prevista per novembre.

Terzo estratto dall’album d’esordio “Rosso Vivo”, dopo “Come stelle” e “Baby, tu resti”, il singolo affronta il tema della manipolazione emotiva e del gaslighting, raccontando le insicurezze e la perdita di fiducia in sé che possono maturare all’interno di un rapporto. Al centro del testo c’è il percorso di consapevolezza necessario per riconoscere queste dinamiche e spezzare il legame che le alimenta, tra il dolore del distacco e la volontà di riprendere in mano la propria vita.

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Sul piano musicale, “Troverò il coraggio” accentua la componente elettronica del progetto. La voce di Andrea Papotti, trattata con il vocoder, si intreccia alla chitarra acustica di Denis Forlani in un arrangiamento elettropop che conserva il legame con la matrice cantautorale del duo.

Il testo ha trovato spazio anche nel libro di Barbara Vancini “Il primo passo – Io sono Rossella”, dedicato a Rossella Placati, vittima di femminicidio. La scelta di utilizzarlo per dare voce ai suoi pensieri lega il brano a una testimonianza di memoria e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

«È per noi un onore che questo brano sia stato scelto per ridare parola a chi si è vista togliere la voce con la forza, proprio mentre ci avviciniamo alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Se stai vivendo una situazione pericolosa, chiedi aiuto: chiama il 1522, il numero gratuito antiviolenza e antistalking», dichiarano i Tepura.

Nati nel 2025 dall’incontro tra Denis Forlani, chitarrista e autore di Cento, e Andrea Papotti, cantante di Mirandola, i Tepura uniscono scrittura cantautorale, sonorità acustiche e influenze pop rock ed elettroniche. Forlani firma la maggior parte del repertorio, mentre Papotti porta nel progetto la propria esperienza come frontman, con elementi di canto difonico, circlesinging e recitazione.

Da questa collaborazione nasce “Rosso Vivo”, album di brani originali arrangiati dal produttore e discografico Renato Droghetti per SanLucaSound, con parti corali curate dalla vocal coach Susanna Rossi. Un esordio che attraversa relazioni, temi sociali e conflitti interiori e che, con “Troverò il coraggio”, affronta la possibilità di riconoscere un abuso e cercare una via d’uscita.

Musica e canali ufficiali: https://linktr.ee/tepura.music

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