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“Bro, Stai Chill!”: l’autore calabrese primo su Amazon tra gli eBook sulla gestione dello stress

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“Bro, Stai Chill!”: l’autore calabrese primo su Amazon tra gli eBook sulla gestione dello stress
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Una grande soddisfazione! Il nostro libro Bro, Stai Chill! Guida per i giovani che vogliono trasformare la tempesta dentro” conquista il primo posto su Amazon tra gli eBook più venduti nella categoria gestione dello stress.

Un risultato che dimostra quanto sia importante offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare le difficoltà della vita.

Un libro per superare la paura del fallimento, trasformare le sconfitte in opportunità e sviluppare un metodo per valorizzare il proprio talento.

Per imparare a riconoscere la sensibilità come una risorsa, smettere di confrontarsi continuamente con gli altri sui social e costruire relazioni autentiche.

Per raggiungere i propri obiettivi senza perdere la propria identità, i propri valori e la fiducia nel futuro.

Perché non dobbiamo insegnare ai giovani a nascondere le proprie fragilità, ma ad affrontarle e trasformarle in forza.

La tempesta che abbiamo dentro non va spenta, ma trasformata nell'energia necessaria per costruire il nostro futuro.

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Argomenti:
gestione-dello-stress giovani-e-book superare-paura-fallimento trasformare-sconfitte-opportunita talento-e-relazioni-autentiche

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