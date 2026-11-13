Comuni virtuosi. Zagarise su Rete Quattro per Ripopola Calabria, Gallelli punta su nuovi residenti e servizi

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Zagarise su Rete Quattro per Ripopola Calabria, Gallelli punta su nuovi residenti e servizi

Oggi 13 novembre alle 15.30 il collegamento con Diario del Giorno. Il sindaco segnala richieste dall’estero e annuncia interventi per scuola, sanità e ufficio postale

Zagarise porta sulla televisione nazionale il tema del ripopolamento dei piccoli comuni. Oggi, 13 novembre 2026, alle 15.30, il paese del Catanzarese sarà protagonista di un collegamento con Diario del Giorno su Rete Quattro, dedicato all’iniziativa regionale Ripopola Calabria.

Ad annunciarlo è il sindaco Domenico Gallelli, che indica Zagarise tra i pochi comuni beneficiari del finanziamento. Un’occasione per raccontare le opportunità del progetto e il lavoro necessario per trasformare l’interesse verso il borgo in una scelta di vita concreta.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Ripopola Calabria, richieste dalla Germania alla Francia e all’America

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’iniziativa sta suscitando attenzione anche fuori dall’Italia. Negli ultimi giorni sono arrivati contatti dalla Germania, dalla Francia e dall’America, insieme alle richieste di emigrati interessati a rientrare.

Si tratta di manifestazioni di interesse, che dovranno eventualmente tradursi in trasferimenti effettivi. Per Gallelli rappresentano comunque un segnale da accompagnare con politiche capaci di rendere il paese più attrattivo.

«Questa misura sicuramente non risolve il problema dello spopolamento», osserva il sindaco, sottolineando però che il progetto indica una tendenza da sostenere e rafforzare.

La sfida riguarda quindi la capacità di dare continuità a questo interesse. Accogliere nuovi abitanti significa anche offrire condizioni adeguate a chi torna e a chi già vive nel territorio, a partire dai servizi essenziali.

Nuovi servizi a Zagarise, le attivazioni annunciate per novembre

In questo percorso si inseriscono gli interventi che l’amministrazione comunale annuncia per novembre 2026. Le novità riguardano i locali destinati ad asilo, ufficio postale, mensa scolastica e guardia medica, ai quali si aggiunge il prossimo avvio dei lavori sulla strada provinciale 12, in località Castellaci.

L’obiettivo è affiancare alle misure per il ripopolamento un miglioramento della vita quotidiana. Scuola, assistenza sanitaria, collegamenti e servizi di prossimità sono elementi decisivi sia per le famiglie residenti sia per chi valuta un trasferimento.

Asilo, nuovi ambienti in attesa della sede definitiva nel 2027

Tra gli interventi più attesi figura lo spostamento dell’asilo di Zagarise in nuovi locali. La soluzione annunciata punta a ridurre i disagi della popolazione scolastica, ospitata da circa un anno in un container.

La riorganizzazione consentirà inoltre di liberare una stanza da destinare alla refezione scolastica, migliorando la disponibilità degli spazi per bambini e personale.

Il percorso prevede un ulteriore passaggio nel 2027, quando, secondo quanto indicato dal sindaco, dovrebbe avvenire il trasferimento definitivo nei locali di piazza Cesare Battisti.

Ufficio postale, nuovi locali e sportello BancoPosta

Per novembre è annunciata anche l’entrata in funzione dei nuovi ambienti dell’ufficio postale di Zagarise, con l’attivazione dello sportello BancoPosta.

Il rinnovo si inserisce nel progetto Polis. Gallelli ha richiamato il lavoro svolto dall’amministrazione e ringraziato Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, per l’attenzione riservata alla questione fin dalle prime fasi.

Per il paese, il potenziamento dell’ufficio rappresenta un intervento sui servizi di prossimità, particolarmente rilevante per i cittadini che hanno maggiori difficoltà a raggiungere altri centri.

Mensa scolastica e guardia medica, gli interventi per famiglie e assistenza

Un altro tassello riguarda i nuovi locali della mensa scolastica, destinati a migliorare l’organizzazione della refezione. L’amministrazione prevede di utilizzare la struttura anche per ulteriori attività, i cui dettagli saranno comunicati insieme alle indicazioni sull’avvio del servizio.

Sul versante sanitario sono stati annunciati nuovi ambienti per la guardia medica, descritti dal sindaco come funzionali e accreditati dall’Asp per l’utilizzo medico.

La disponibilità di una sede adeguata punta a consolidare la presenza del presidio sul territorio. Nell’intenzione dell’amministrazione, l’intervento contribuisce anche a contrastare eventuali prospettive di ridimensionamento del servizio.

SP 12 a Castellaci, atteso l’avvio del cantiere

Alle novità sui servizi si affianca il prossimo avvio dei lavori sulla SP 12 in località Castellaci. Nell’annuncio non viene specificata una data per l’apertura del cantiere.

Gallelli ha ringraziato amministratori, uffici comunali, tecnici e imprese per il lavoro svolto e per il rispetto del cronoprogramma.

Il collegamento con Diario del Giorno offrirà dunque a Zagarise uno spazio per raccontare un percorso che lega Ripopola Calabria, interesse degli emigrati e miglioramento dei servizi. Il passaggio decisivo sarà tradurre le opportunità annunciate in strutture operative e condizioni capaci di favorire la permanenza delle famiglie e l’arrivo di nuovi residenti.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra