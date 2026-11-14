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Tre giorni di musica, culture e nuovi orizzonti sonori, con artisti provenienti da diversi Paesi e un programma che attraversa la contemporaneità, la musica elettronica, il repertorio classico, il jazz, l'improvvisazione e le suggestioni latino-americane.

Dal 20 al 22 novembre torna l’INTERNATIONAL SAXOPHONE MEETING – Città di Fiumicino, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal Museo del Saxofono di Maccarese, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino e la collaborazione delle storiche case costruttrici Rampone & Cazzani e Henri SELMER Paris.

Un appuntamento internazionale che riunisce musicisti e interpreti provenienti da Thailandia, Argentina, Cina, Taiwan, Canada, Spagna e Italia, trasformando il territorio di Fiumicino in un luogo di incontro e confronto tra culture, esperienze artistiche e differenti linguaggi musicali.

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Il tema scelto per questa edizione, «Identità, culture e nuovi orizzonti sonori», sintetizza la vocazione della manifestazione: esplorare le molteplici possibilità espressive del saxofono, mettendo in relazione tradizione e innovazione, ricerca musicale e sperimentazione, memoria storica e nuove tecnologie.

TRE GIORNI, UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA MUSICA

La manifestazione si aprirà venerdì 20 novembre, alle ore 11:30, presso la sala Urania dell’Hotel Tiber di Fiumicino, con Contemporary Music for Fiumicino City, concerto di benvenuto e saluto istituzionale, oltre che momento di incontro tra gli artisti internazionali. Protagonisti saranno Shyen Lee (Taiwan), saxofonista e docente presso la Mahidol University in Thailandia, impegnato nella promozione della cultura saxofonistica in Asia; William Street (Canada), concertista e docente di saxofono alla University of Alberta, con un’intensa attività internazionale come solista e camerista; Pathorn Srikaranonda (Thailandia), saxofonista, compositore e professore universitario, fondatore e presidente della Saxophone Association Thailand; e Runkun Li (Cina), saxofonista jazz, docente al Sichuan Conservatory of Music e primo musicista cinese a conseguire un dottorato in Jazz Studies. Gli artisti saranno accompagnati al pianoforte da Susanna Pagano, pianista attiva come solista e musicista da camera, con una particolare esperienza nel repertorio contemporaneo per saxofono.

Alle ore 17:00 è in programma Beyond the Sound, un incontro musicale dedicato alla ricerca timbrica e alle nuove possibilità espressive del saxofono, con Pathorn Srikaranonda, William Street, Shyen Lee, Zhengjun Liu e Susanna Pagano. Per motivi organizzativi, la sede dei concerti potrà subire variazioni, che saranno eventualmente comunicate attraverso i canali ufficiali del Museo.

La giornata si concluderà alle ore 21:30, al Museo del Saxofono, con SaxDroid 3 – Contemporary Music for Enzo Filippetti, progetto affidato al M° Enzo Filippetti, saxofonista e docente al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Interprete di riferimento della musica contemporanea, svolge da oltre quarant’anni un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è particolarmente impegnato nello sviluppo del repertorio e nella ricerca sulle possibilità espressive del saxofono, anche in dialogo con l’elettronica.

Sabato 21 novembre, alle ore 11:30, il Museo ospiterà When History Speaks – Incontra Adolphe Sax, presentazione del nuovo sistema interattivo di visita museale. Realizzato dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio, il progetto introduce un’esperienza innovativa e personalizzata, guidata da una ricostruzione virtuale di Adolphe Sax. Sarà proprio l’inventore del saxofono ad accogliere simbolicamente i visitatori, accompagnandoli alla scoperta del patrimonio museale attraverso percorsi di conoscenza differenziati e nuove modalità di interazione.

Un progetto che coniuga storia, innovazione tecnologica e divulgazione culturale, ampliando le possibilità di accesso e fruizione del Museo e offrendo un’esperienza disponibile in 47 lingue.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, sarà la volta di The Shape of the Invisible, con il saxofonista spagnolo Javier Linares, professore titolare della cattedra di saxofono presso il Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” di Granada e attivo sulla scena concertistica internazionale come solista e camerista. Al suo fianco la pianista Elena Frutos. Un viaggio musicale tra poesia, sentimenti e suggestioni, attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio classico.

Alle ore 21:30, grande appuntamento con Javier Girotto Meets the Alma Quartet. Il saxofonista argentino Javier Girotto, diplomato in Professional Music “Cum Magna Laude” al Berklee College of Music di Boston, è tra i protagonisti del jazz internazionale. Fondatore degli Aires Tango e compositore dalla forte identità musicale, ha collaborato anche con l’Orchestre National de Jazz di Parigi. Incontrerà l’Alma Saxophone Quartet in un progetto che intreccia tango, improvvisazione e composizione originale. Tutti gli artisti si esibiranno con saxofoni della storica azienda italiana Rampone & Cazzani, partner della manifestazione.

Domenica 22 novembre il Meeting si sposterà al Borgo di Tragliata, dove alle ore 11:30 si terrà John Coltrane Tribute, un omaggio a una delle figure più influenti della storia del jazz. Protagonisti saranno Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, affiancati da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. L’appuntamento sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri SELMER Paris Signature, in collaborazione con la storica casa costruttrice francese. Un’occasione per esplorare le potenzialità espressive del nuovo strumento nel linguaggio jazzistico, attraverso un omaggio a John Coltrane.

La manifestazione si concluderà alle ore 18:00, al Museo del Saxofono, con Alto Ritmo, incontro tra il saxofonista Jacopo Taddei, tra i più affermati interpreti italiani della scena classica internazionale, definito «Sax Hero» dal Corriere della Sera e vincitore di 26 primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, membro del SIGNUM Saxophone Quartet di Colonia, in Germania e primo saxofono soprano del Teatro Regio di Torino, e il fisarmonicista Samuele Telari, interprete di rilievo internazionale. Un dialogo musicale di grande virtuosismo e ricchezza espressiva, che attraversa il Novecento tra musica colta, jazz, tradizione popolare e suggestioni latino-americane.

IL SAXOFONO COME LINGUAGGIO UNIVERSALE

L’International Saxophone Meeting rappresenta molto più di una rassegna concertistica: è un progetto culturale che mette al centro uno strumento capace, per la sua straordinaria versatilità, di attraversare epoche, generi e culture differenti.

La presenza di artisti provenienti da sette Paesi, il confronto tra interpreti di diversa formazione, la collaborazione con importanti aziende costruttrici e l’attenzione alle nuove tecnologie confermano la vocazione del Museo del Saxofono a essere un punto di riferimento internazionale per la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione della cultura di questo straordinario strumento.

Un risultato reso possibile grazie al patrocinio e al sostegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, alla collaborazione delle storiche aziende Rampone & Cazzani e Henri SELMER Paris e al contributo della Regione Lazio, che ha sostenuto la realizzazione del nuovo sistema interattivo museale sviluppato dalla società Aworan. La manifestazione si avvale inoltre della collaborazione dei partner 4DRG e Fondazione Anna Maria Catalano.

Tre giornate nelle quali musica, ricerca e innovazione si incontrano, offrendo al pubblico un’occasione speciale per ascoltare, conoscere e vivere il saxofono nelle sue molteplici identità.

INTERNATIONAL SAXOPHONE MEETING – CITTÀ DI FIUMICINO

20–22 novembre 2026

Museo del Saxofono – Maccarese, Fiumicino

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

INFORMAZIONI

Museo del Saxofono

Via dei Molini, snc – Maccarese, Fiumicino (RM)

Tel. 06 61697862 – 320 2514087

[email protected]

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