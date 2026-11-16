Lina Gervasi, una nuova stagione artistica prende forma

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Il theremin diventa voce di un grande progetto tra orchestra, cinema e fantasy

Protagonista di importanti appuntamenti, collaborazioni e grandi palcoscenici - dalla partecipazione come solista alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Verona, seguita da oltre quattro milioni di spettatori e 55 Paesi, all’apertura musicale della serata Dolce&Gabbana Alta Sartoria Taormina 2026 -, Lina Gervasi sta lavorando a un articolato progetto discografico di composizioni originali, realizzato con il contributo di Nuovoimaie, destinato a segnare un nuovo passaggio nella sua identità artistica.

Non semplicemente un nuovo album, ma un universo creativo nel quale musica, ricerca timbrica, dimensione orchestrale e narrazione si intrecciano in una visione sempre più personale e contemporanea. Il primo singolo è atteso per dicembre.

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Unico nel suo genere, poiché capace di produrre suono senza alcun contatto fisico, il theremin si prepara a uscire dai suoi confini tradizionali per entrare in una dimensione orchestrale, contemporanea e narrativa. A guidare questa evoluzione è Lina Gervasi, riconosciuta tra le maggiori virtuose dello strumento a livello internazionale, che sta lavorando a un entusiasmante progetto discografico destinato a segnare una svolta nel proprio percorso artistico.

Realizzato con il contributo di Nuovoimaie, sarà il secondo grande capitolo discografico autoriale di Lina dopo “Beyond the mirror” e avrà al centro una nuova produzione di composizioni originali. Il theremin dialogherà con orchestra, pianoforte, elettronica, sound design, percussioni e voci, in una ricerca timbrica che ne amplia sensibilmente le possibilità espressive.

Ma la novità non è soltanto musicale. Il disco proseguirà l’universo creativo di “Beyond the mirror”, progetto multidisciplinare nel quale la composizione incontra la narrativa fantasy. Come il precedente album accompagnava il primo volume del romanzo scritto dalla stessa Gervasi, il nuovo lavoro sarà legato al secondo volume della saga, anch’esso firmato dall’artista. Un percorso che coinvolgerà musicisti e personalità del panorama italiano e internazionale e che riflette anche la crescente dimensione orchestrale dell’attività della thereminista.

Assume, infatti, particolare rilievo il ruolo di Lina Gervasi che, nonostante la giovane età, è chiamata all’interno di SouthLab Orchestra a ricoprire una posizione di responsabilità come docente, compositrice e figura di riferimento artistico. Un passaggio particolarmente significativo del suo percorso: trovarsi oggi a guidare, ispirare e condividere la propria esperienza con una nuova generazione di orchestrali racconta la maturità raggiunta, la forza della sua visione musicale e la credibilità conquistata sul campo. Un ruolo che va oltre la semplice docenza e che la vede mettere al servizio dei giovani musicisti la propria esperienza compositiva, interpretativa e produttiva, trasformando il confronto artistico in un autentico spazio di crescita reciproca.

Non si tratta, dunque, solo di un nuovo disco. È l’inizio di un capitolo inedito nel multiforme universo di Lina Gervasi. Il primo tassello del nuovo progetto autoriale è atteso a dicembre, aprendo progressivamente una finestra su un lavoro molto più ampio, destinato a lasciare il segno.

Per seguire Lina Gervasi: FB / IG / YT / Spotify / Web

Musica Lavica Records: www.musicalavica.com / [email protected]