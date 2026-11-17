Il Giappone raccontato attraverso il viaggio: i taccuini di Stefano Faravelli
Giovedì 19 novembre alle ore 18.00, la Fondazione Luciana Matalon di Foro Buonaparte 67 a Milano ospita la presentazione del libro "Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante" di Stefano Faravelli, in dialogo con Alberto Moro.
L'appuntamento si inserisce nel programma degli eventi collaterali della mostra Verso il Sol Levante. Da Venezia al Giappone: la campagna oceanica della Vettor Pisani nei diari di Luchino Dal Verme, curata da Nello Taietti e visitabile fino al 5 dicembre 2026.
L'incontro offre un'ulteriore occasione per esplorare il viaggio come esperienza di scoperta, osservazione e conoscenza, attraverso il linguaggio del disegno e della scrittura.
Nei suoi taccuini, Faravelli raccoglie impressioni, immagini e riflessioni, dando vita a un racconto personale del Giappone che trova un significativo punto di contatto con i diari di Luchino Dal Verme, protagonisti della mostra.
Due viaggi, due epoche e due sguardi differenti, accomunati dal desiderio di comprendere una cultura lontana e restituirne la ricchezza e la complessità. Un dialogo ideale tra passato e presente, nel quale il viaggio diventa uno strumento privilegiato per avvicinare mondi e sensibilità diverse.
La mostra è visitabile da martedì a sabato 10–13 e 14–19. Ingresso libero.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.