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Nel mondo dell’alta moda e degli accessori di lusso, riuscire a mettere le mani su un pezzo davvero raro non è cosa da tutti. Eppure, Francesco Tilly, nipote dell’attrice Jennifer Tilly, sembra averlo fatto ancora una volta, sorprendendo gli appassionati con un acquisto che non passa inosservato: una Kelly Teddy in edizione limitata, uno degli accessori più ricercati e difficili da trovare.

Il giovane, che condivide spesso sui social scorci della sua passione per il mondo Hermès, si è recato recentemente in boutique per ritirare quello che sembra essere un vero e proprio desiderio diventato realtà. Un acquisto atteso, speciale e dal fascino decisamente particolare, soprattutto per chi conosce la rarità di questo modello.

Ma la Kelly Teddy non è l’unico pezzo a rendere interessante la sua collezione.

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Una collezione Hermès che continua a crescere

Francesco Tilly non è nuovo a mostrare sui social i suoi accessori di lusso, e nel tempo ha condiviso alcune delle borse più particolari della maison francese. Tra i pezzi mostrati spicca una Birkin 35 verde acqua, una tonalità sofisticata e delicata che si distingue per il suo carattere elegante e senza tempo.

Non manca poi una Kelly fucsia in coccodrillo, un modello decisamente audace, capace di attirare l’attenzione grazie al colore intenso e alla preziosità della pelle. A completare i pezzi già mostrati, anche una Birkin in coccodrillo, ulteriore testimonianza di una collezione che sembra puntare su modelli particolari, materiali esclusivi e colori non convenzionali.

Il desiderio esaudito: la Kelly Teddy

La Kelly Teddy rappresenta, per molti collezionisti, uno degli accessori più singolari nel panorama Hermès. Il suo aspetto distintivo, la lavorazione particolare e la disponibilità estremamente limitata la rendono un modello che suscita curiosità e desiderio tra gli appassionati.

Per Francesco, il ritiro della borsa ha rappresentato qualcosa di più di un semplice acquisto: il coronamento di un desiderio espresso mesi prima. Un momento che, tra boutique, lusso e passione per la maison, racconta perfettamente il fascino che Hermès continua a esercitare sui suoi collezionisti.

Con una collezione che comprende già modelli iconici e pezzi dall’estetica ricercata, Francesco Tilly continua a coltivare la sua passione per Hermès, condividendone alcuni momenti con chi lo segue online.

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