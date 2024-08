New Generation Racing di tutto rispetto a Popoli

Alla 62^ Cronoscalata Svolte di Popoli la New Generation Racing si è presentata in buon numero e voleva portare a casa risultati e segnali di un certo spessore. In buona parte la scuderia Catanzarese ci è riuscita e nonostante qualche sfortuna di troppo, esce a testa altissima dall'appuntamento abruzzese valido per il CIVM Nord, per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche, raccogliendo anche qualche vittoria.



Nelle Bicilindriche, è arrivato un altro importante successo per il pluricampione Lametino Angelo Mercuri che sulla sua Fiat 500 di gruppo 5 ha raccolto il bis nelle due salite di gara, continuando quindi a macinare punti per il tricolore.

Sfortunata la gara di Luigi D'aprea, che sulla sua Fiat 500 di Gruppo 5 ha dovuto affrontare una disavventura dietro l'altra già a partire da metà settimana e continuate poi sia sabato che domenica. Problemi tecnici sia nelle manche di prova e sia in gara 1 hanno rovinato il weekend, nonostante l'impegno del preparatore Esposito e di Ivan e Luca L'arocca per far si che D'aprea potesse almeno concludere le proprie salite. Purtroppo nulla da fare e già dalla prossima il pilota campano andrà alla ricerca del riscatto.

Nel gruppo 2, successo nella seconda salita di gara per Luca L'arocca che nonostante la sfortunata gara 1 con problemi tecnici, non ha mollato e nella salita successiva ha dato prova della sua concretezza con la piccola Fiat 500.

Nelle RS-S Plus, grandioso il successo di gruppo e ovviamente in classe 1400 per il Catanzarese Gianluca Rodino che a bordo della sua Peugeot 106 ha mostrato una vera e propria solidità in entrambe le salite di gara.

In E1 1600T sfortunata la gara dell'esperto Domenico Rotella, che ha dovuto alzare bandiera bianca in gara 2 per dei problemi tecnici alla sua Renault 5 GT Turbo. Il pilota di Tiriolo, aveva vinto inizialmente la propria classe in gara 1.

Foto allegate: Archivio NGR risalente a Popoli(Foto L'arocca risalente ad altra gara)

Ufficio Stampa New Generation Racing