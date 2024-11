New Generation Racing spinge forte su tre fronti

Fine settimana con tre impegni per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, con la 25^ Giarre Montesalice Milo valida per il CIVM Sud, il 5° Slalom Città di Altomonte valido per la Finale Nazionale Trofeo D'Italia Slalom e il Trofeo Predator's a Misano. Questi eventi sono stati teatro di sfide e verdetti definitivi.

In quel di Giarre a Francesco Lombardo serviva solo un piazzamento e così è stato, con il pilota Siculo che si è preoccupato più di gestire che di andare all'attacco nell'unica salita di gara che si è svolta, prendendo così i punti necessari per la conquista definitiva del CIVM Sud. Il pilota Siculo sulla Peugeot 205 di classe E1 1400 ha così chiuso la sua stagione in salita con una ciliegina sulla torta dal sapore nettamente speciale.

Come ribadito, si è svolta un'unica salita di gara. Infatti, l'attività vulcanica è iniziata sul finire di gara 1, pregiudicando così lo svolgimento della salita successiva per motivi di sicurezza. Il fenomeno naturale si è unito inoltre alla pioggia e alla nebbia.

Ad Altomonte, la NGR è stata protagonista di piazzamenti eccellenti e di trofei dedicati. Su questo ultimo punto, i partner AXA assicurazioni di Mercuri Francesco e Cittadino Agricoltura hanno voluto omaggiare la scuderia e i propri piloti al via della gara di Altomonte. A conquistare questi due premi sono stati rispettivamente Saverio Barberio e il giovane Alberto De Gregorio, che si sono dimostrati i più "costanti" tra una manche e l'altra sul piano cronometrico.

Proprio nel gruppo E1, buona la gara di Saverio Barberio che ha trovato il successo in classe 1150 e ha sfiorato la top ten di gruppo a bordo della sua Fiat 127. Sempre in E1, vittoria in classe +2000 per l'esperto Saverio Scerbo che ha svolto una gara solida a bordo della sua Renault 5 GT Turbo.

Nel gruppo A, grande gara del Catanzarese Alfredo Mancaruso, che ha trovato il successo a bordo della sua Peugeot 205 di classe 1400, conquistando inoltre un buon secondo posto di gruppo. Sempre tra le 1400, terzo posto di classe per il Luzzese Giulio Molinaro sulla sua Peugeot 106.

Tra le 1150, podio sfiorato per il giovane Alberto De Gregorio che, a bordo della sua Fiat 600 Sporting, ha agguantato un quarto posto di classe.

Nel gruppo N è stata battaglia vera tra i protagonisti al via e la NGR schierava in classe 1600 Domenico Marchio. Il veloce pilota di Tiriolo su Peugeot 106 ha poi conquistato il sesto posto, in una categoria che presentava ben venticinque piloti.

Nelle Racing Start Plus, quarto posto finale in classe 1400 per Luigi De Gregorio su Peugeot 106.

La New Generation Racing è stata protagonista anche in pista, con il giovane figlio d'arte Antonino Piria che ha affrontato un fine settimana impegnativo a Misano nel Trofeo Predator's. Nonostante la folta concorrenza, il giovane Piria non ha avuto particolari patemi e ancora una volta ha dimostrato concretezza e buona crescita, andando a trionfare nella propria classe di appartenenza, la Silver, in entrambe le manche di gara. Un ennesimo risultato soddisfacente che non può che dare entusiasmo al giovane pilota Calabrese. A bocce ferme, la soddisfazione di aver fatto bene è tanta e il secondo posto finale in campionato è un buon auspicio per puntare sempre più in alto.

New Generation Racing