Notte di furti a Crotone: arrestato con il piede di porco in pantofole

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Una notte movimentata a Crotone, dove gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo pluripregiudicato per tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'episodio si è verificato all'interno di un esercizio commerciale adibito alla vendita automatizzata di bevande e snack, preso di mira dal malvivente.

L'intervento delle forze dell'ordine

La segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, con cui un cittadino ha riferito della presenza di un individuo intento ad armeggiare all'interno dei locali. Immediato l'arrivo degli agenti, che hanno sorpreso l'uomo mentre, con un piede di porco, stava cercando di forzare uno dei distributori automatici. Grazie alla prontezza degli operatori, l'azione criminosa è stata interrotta sul nascere, evitando che il furto venisse portato a termine e che i beni presenti all'interno venissero asportati.

Un modus operandi collaudato

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo non era nuovo a simili condotte: in passato si era già reso responsabile di furti ai danni degli stessi distributori automatici. Il suo modus operandi prevedeva di forzare la saracinesca d'ingresso e introdursi all'interno per poi impossessarsi del denaro e dei prodotti. La sua particolare tenuta, però, ha destato curiosità: l'uomo indossava un abbigliamento tipicamente casalingo, completo di pantofole, forse nel tentativo di non destare sospetti e mimetizzarsi tra i comuni avventori notturni.

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Il contrasto ai reati predatori

L'arresto rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Questore di Crotone, Renato Panvino, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio. L'attenzione è massima verso quei luoghi, come gli esercizi commerciali e i distributori automatici, che nelle ore notturne possono diventare bersaglio di furti e danneggiamenti, causando ingenti danni economici ai titolari. Ancora una volta, la collaborazione dei cittadini e le segnalazioni tempestive al 112 si sono rivelate fondamentali per tutelare le attività commerciali e assicurare alla giustizia i responsabili.

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