Operazione antidroga a Bari vecchia: arrestati padre e figlio per spaccio
Nel cuore del centro storico di Bari, la Polizia di Stato ha sferrato un duro colpo allo spaccio di stupefacenti, arrestando due persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di droga. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile Sezione "Falchi", è frutto di una mirata attività di controllo del territorio voluta dal Questore per contrastare la criminalità diffusa e i reati predatori.
Le indagini e gli appostamenti
Gli agenti hanno agito anche sulla base di alcune segnalazioni dei cittadini, che hanno permesso di effettuare appostamenti e servizi di osservazione decisivi per individuare i due soggetti, colti entrambi in flagranza di reato a distanza di pochi giorni. L'attenzione si è concentrata in particolare su un 47enne pregiudicato, già noto per reati legati agli stupefacenti, e su suo figlio 18enne, incensurato.
Il primo arresto: lo spaccio dal balcone
La scorsa settimana, gli uomini della Sezione "Falchi" hanno arrestato il 47enne mentre, dal balcone della propria abitazione, cedeva una dose di cocaina a un acquirente di passaggio. L'uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per spaccio di stupefacenti.
Il secondo arresto: la cocaina nascosta nel forno
Pochi giorni dopo, è toccato al figlio 18enne. Il giovane è stato sorpreso mentre si introduceva in una veranda di uno stabile abbandonato, dopo essere salito sul tetto. All'interno, nascosti nel vano di un forno, i poliziotti hanno rinvenuto 106 grammi di cocaina. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.
Il contrasto alla criminalità diffusa
L'operazione rientra in un più ampio piano di contrasto alla criminalità diffusa che la Questura di Bari sta portando avanti, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di droga. La sinergia tra forze dell'ordine e cittadinanza si conferma un elemento chiave per la sicurezza del territorio.
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