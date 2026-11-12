Rovigo, aggressione con bastone contro agenti di polizia: arrestato un uomo

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Un intervento per una segnalazione di persona sospetta si è trasformato in una aggressione contro due agenti di polizia. È accaduto nella serata di martedì 10 novembre in via Sacro Cuore a Rovigo, nei pressi dell'ex centro commerciale Le Torri, dove un equipaggio della Squadra Volante e uno della Digos della Questura locale sono stati chiamati dal numero di emergenza.

L'aggressione e le ferite riportate dagli agenti

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato la persona segnalata e si sono avvicinati per procedere al controllo. L'uomo, invece di collaborare, ha iniziato a proferire minacce e offese nei confronti degli agenti e, con un bastone di legno che aveva con sé, li ha colpiti alla testa, procurando loro ferite lacero-contuse. Solo grazie all'arrivo di un secondo equipaggio è stato possibile immobilizzarlo: nel frattempo l'uomo aveva tentato la fuga.

Le accuse e il trasferimento in Questura

Condotto in Questura, l'arrestato ha continuato a rivolgere frasi ingiuriose e minacciose agli agenti. Le accuse ipotizzate nei suoi confronti sono di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a un agente di polizia giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

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I due agenti feriti sono stati medicati presso l'Ospedale di Rovigo: a entrambi sono stati applicati diversi punti di sutura al capo, con una prognosi di 10 giorni per uno e di 12 giorni per l'altro.

Le misure disposte dall'autorità giudiziaria e dal Questore

L'uomo, di nazionalità italiana e residente fuori provincia, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto la convalida dell'arresto con rito direttissimo e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il Giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura del divieto di dimora nel Comune di Rovigo. Il Questore ha inoltre emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno per 4 anni nel territorio comunale.

Si ricorda che il procedimento è in fase di dibattimento con rito direttissimo, che vige la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.

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