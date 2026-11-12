Auto con telai falsi nell'agro aversano: tre veicoli sequestrati dalla Polizia di Stato

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Un nuovo intervento della Polizia di Stato ha portato al sequestro di tre autovetture con telai contraffatti all'interno di un autosalone situato nell'agro aversano. L'operazione, condotta dalla Polizia Stradale della Questura di Caserta, rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla ricettazione e alla commercializzazione di veicoli di provenienza illecita.

Il contesto dei controlli

Le verifiche negli autosaloni rappresentano uno strumento fondamentale per arginare un fenomeno che, soprattutto in alcune aree del Paese, continua a destare preoccupazione. I controlli mirano a verificare la provenienza dei veicoli messi in vendita e a smascherare eventuali irregolarità documentali o materiali, come nel caso dei telai alterati.

Le conseguenze per i responsabili

Il sequestro delle tre auto è solo l'ultimo episodio di una serie di attività investigative che vedono impegnate le forze dell'ordine sul territorio. La contraffazione dei telai è un reato grave che può nascondere traffici illeciti e mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e ricostruire la filiera.

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L'importanza della prevenzione

La Polizia di Stato ribadisce l'importanza di segnalare eventuali anomalie e di acquistare veicoli presso rivenditori affidabili. La lotta alla ricettazione passa anche attraverso la collaborazione dei cittadini e la capillarità dei controlli, che consentono di individuare e rimuovere dal mercato auto potenzialmente pericolose.

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