Perquisizioni in 18 città per i disordini di ottobre cento indagati tra cui 51 minorenni

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Un'operazione su larga scala ha portato la Digos a eseguire perquisizioni domiciliari e personali in 18 città italiane. I controlli hanno coinvolto circa 100 persone, delle quali 51 minorenni, tutte identificate in relazione ai disordini del 17 e 18 ottobre.

Le città coinvolte nelle perquisizioni

Le operazioni si sono svolte ad Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese e Verona. Si tratta di un intervento diffuso su tutto il territorio nazionale, segno di un'indagine che ha ricostruito i fatti attraverso l'analisi delle immagini e delle testimonianze raccolte nei giorni degli scontri.

Come sono state condotte le operazioni

Le perquisizioni sono state eseguite su delega dell'autorità giudiziaria oppure di iniziativa della polizia di Stato. Questo doppio canale operativo indica che alcune posizioni sono già state formalizzate davanti alla magistratura, mentre altre rientrano in attività di controllo preventive e di identificazione dei responsabili.

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Il peso delle responsabilità minorili

Il dato che colpisce maggiormente è la presenza di 51 minorenni tra le persone coinvolte: oltre la metà degli identificati. Un elemento che riapre il dibattito sulla partecipazione dei giovanissimi alle manifestazioni di piazza e sulle misure di prevenzione messe in campo dalle istituzioni.

Le prospettive dell'indagine

Le perquisizioni rappresentano una fase cruciale per raccogliere elementi utili alle valutazioni della magistratura. L'obiettivo è chiarire i ruoli individuali durante i disordini e accertare eventuali responsabilità penali, in un quadro che coinvolge un numero considerevole di giovani e giovanissimi su un'area geografica molto ampia.