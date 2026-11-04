Rieti, condanna definitiva per usura e tentata estorsione: arrestato 53enne
Un uomo di 53 anni, residente a Rieti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. La condanna, divenuta definitiva, prevede cinque anni e quattro mesi di reclusione e una multa di 20.000 euro per i reati di usura e tentata estorsione, commessi nel capoluogo sabino tra il 2011 e il 2016.
Un profilo criminale con numerosi precedenti
Il cinquantatreenne, secondo quanto reso noto dalla Questura, era già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. Un curriculum criminale che ha portato all'aggravarsi della posizione giudiziaria e alla condanna definitiva per i reati di usura ed estorsione tentata.
L'arresto e il trasferimento in carcere
Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato l'uomo in città e lo hanno arrestato, associandolo alla Casa Circondariale "Nuovo Complesso" di Rieti, dove dovrà scontare la pena. L'operazione rientra nell'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e all'usura, un fenomeno che continua a destare preoccupazione nel tessuto economico locale.
Il contrasto all'usura nel reatino
La vicenda giudiziaria rappresenta un segnale importante nella lotta all'usura, un reato che spesso colpisce imprenditori e famiglie in difficoltà economiche. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la magistratura, continuano a monitorare il territorio per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità economica e finanziaria.
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