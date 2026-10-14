Sally Rooney ritira i libri dal mercato britannico per il sostegno a Palestine Action

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La celebre autrice irlandese Sally Rooney ha preso una decisione clamorosa: ritirerà i suoi libri dal mercato britannico. La scelta, concordata con l'editore Faber, è legata al suo sostegno a Palestine Action, organizzazione proibita nel Regno Unito in base alle leggi antiterrorismo. Rooney aveva annunciato l'intenzione di devolvere al gruppo i proventi delle vendite dei suoi romanzi e i guadagni derivanti dagli adattamenti televisivi della BBC, come Persone normali e Parlarne tra amici. Tuttavia, la normativa britannica impedirebbe a Faber di trasferire legalmente quelle somme all'autrice, creando un conflitto insanabile.

Il bando a Palestine Action e le conseguenze per l'editoria

Palestine Action è stata vietata nel Regno Unito con l'accusa di attività sovversive. Il sostegno pubblico a organizzazioni proscritte può comportare conseguenze legali, anche per aziende che intrattengono rapporti commerciali con chi le finanzia. La decisione di Rooney e Faber di ritirare i libri dal mercato britannico rappresenta un caso senza precedenti nel panorama editoriale, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo degli autori impegnati.

La posizione di Sally Rooney

Rooney, nota per il suo attivismo politico, non è nuova a prese di posizione controverse. In passato aveva rifiutato la traduzione dei suoi libri in ebraico per protesta contro la politica israeliana nei confronti dei palestinesi. Questa nuova azione conferma il suo impegno, ma mette in difficoltà l'editore, che si trova a dover bilanciare obblighi legali e rapporti con l'autrice. Al momento, non è chiaro se i libri saranno ritirati anche da altri mercati o se la misura riguarderà solo il Regno Unito.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Reazioni e prospettive future

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato chi applaude il coraggio di Rooney, dall'altro chi critica la scelta di penalizzare i lettori britannici. Gli editori di altri paesi potrebbero essere coinvolti in dinamiche simili se la normativa antiterrorismo verrà applicata con rigore. Nel frattempo, i fan della scrittrice si interrogano sulle ripercussioni per le future pubblicazioni e sugli adattamenti televisivi già in onda.