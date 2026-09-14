Sampdoria-Catanzaro, biglietti in vendita: prezzi e informazioni per il settore ospiti

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Sampdoria-Catanzaro, biglietti in vendita per la sfida del Ferraris: prezzi e informazioni per il settore ospiti

Tutto ciò che bisogna sapere per assistere alla gara della quinta giornata di Serie BKT 2026/27 in programma sabato 19 settembre a Genova

La vendita dei biglietti per Sampdoria-Catanzaro prende il via alle ore 10:00 di lunedì 14 settembre 2026. La partita, valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Per i sostenitori giallorossi il costo del tagliando nel Settore Ospiti è di 20 euro. La vendita resterà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre e non sono previste limitazioni all’acquisto.

Dove acquistare i biglietti per Sampdoria-Catanzaro

I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il portale ufficiale Sampdoria TicketOne, presso SampCity in via XX Settembre 252r a Genova oppure nelle rivendite TicketOne autorizzate presenti sul territorio nazionale.

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Sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino dello stadio di via Monnet, aperto esclusivamente sabato 19 settembre a partire dalle ore 15:30.

Per evitare code e possibili attese, è consigliabile privilegiare l’acquisto online. È inoltre importante utilizzare esclusivamente i canali autorizzati, verificando attentamente l’affidabilità del sito prima di procedere con il pagamento.

Ogni acquirente potrà comprare un massimo di quattro biglietti. I tagliandi saranno disponibili in formato cartaceo oppure potranno essere caricati direttamente su una SAMPCARD o DORIACARD attiva e in corso di validità.

Prezzi dei biglietti per Sampdoria-Catanzaro

Il biglietto intero per la Tribuna Onore costa 300 euro e comprende il servizio hospitality. Per questo settore non sono previste tariffe ridotte Under 14 o agevolazioni per gli invalidi al 100%.

Il prezzo della Tribuna Inferiore è di 100 euro per il biglietto intero e di 50 euro per gli Under 14. Non è prevista una tariffa specifica per gli invalidi al 100%.

Per assistere alla partita nel settore Distinti, il biglietto intero costa 40 euro. La tariffa ridotta Under 14 e quella riservata agli invalidi al 100% sono entrambe pari a 20 euro.

In Gradinata Nord il prezzo intero è di 20 euro, mentre il biglietto ridotto Under 14 costa 10 euro.

Il tagliando per il Settore Ospiti, riservato ai sostenitori del Catanzaro, costa 20 euro. Per questo settore non sono previste tariffe ridotte.

La tariffa destinata agli invalidi al 100% può essere acquistata esclusivamente presso SampCity e le biglietterie dello stadio, presentando il certificato di invalidità. Per ricevere informazioni o assistenza è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

Settore Ospiti e termine della vendita

Il Settore Ospiti del Ferraris prevede un prezzo unico di 20 euro. Non sono state comunicate limitazioni territoriali alla vendita.

I tifosi del Catanzaro potranno acquistare i biglietti attraverso i canali autorizzati fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre 2026. Dopo questa scadenza non sarà più possibile comprare tagliandi per il settore riservato alla tifoseria giallorossa.

Parcheggio consigliato ai tifosi del Catanzaro

Per chi raggiungerà Genova in automobile, l’uscita autostradale consigliata è Genova Est. L’area indicata per la sosta dei sostenitori ospiti è il parcheggio denominato Piastra Genova Est.

È opportuno arrivare con adeguato anticipo, considerando il traffico previsto nelle vicinanze dello stadio e i controlli necessari prima dell’ingresso sugli spalti.

Riduzioni e promozioni per gli Under 14

La tariffa Under 14 è riservata ai bambini e ai ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2013. Le agevolazioni sono applicabili esclusivamente nei settori per i quali è espressamente previsto un prezzo ridotto.

I bambini nati dal 1° gennaio 2024 possono entrare gratuitamente, ma non avranno un posto a sedere dedicato.

La gara Sampdoria-Catanzaro rientra anche nella promozione che consente agli Under 14 di ottenere un biglietto omaggio per la Gradinata Nord, nel rispetto delle condizioni previste dall’iniziativa.

Rivendita dei posti in Gradinata Sud

Gli abbonati della Gradinata Sud che non potranno assistere alla partita possono rendere disponibile il proprio posto attraverso il servizio Ticketag.

I tifosi interessati potranno quindi verificare online l’eventuale disponibilità di posti appartenenti ad abbonamenti che non saranno utilizzati in occasione dell’incontro.

Cambio nominativo e accesso allo stadio

È possibile richiedere il cambio nominativo del biglietto seguendo la procedura prevista dalla biglietteria della Sampdoria.

Per entrare allo stadio ogni spettatore dovrà presentare il tagliando d’ingresso e un documento d’identità valido. Chi ha caricato il biglietto sulla fidelity card dovrà portare con sé anche la SAMPCARD o DORIACARD utilizzata durante l’acquisto.

I dati riportati sul biglietto devono corrispondere a quelli del documento mostrato durante i controlli.

Sampdoria-Catanzaro al Luigi Ferraris

La trasferta di Genova rappresenta un altro appuntamento importante nel cammino del Catanzaro in Serie BKT. La formazione giallorossa sarà chiamata ad affrontare una partita dal grande fascino in uno degli stadi storici del calcio italiano.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria è possibile contattare il Service Center al numero 010 7940442 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].