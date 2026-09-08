Sanità in Calabria, 91 candidati per 40 posti in Anestesia e Rianimazione

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Forte interesse anche per il concorso destinato ai neurologi mentre Azienda Zero avvia nuove selezioni per potenziare gli organici sanitari e amministrativi

Concorso per anestesisti in Calabria

Sono 91 i candidati ammessi alle successive fasi della selezione per la copertura di 40 posti da anestesista rianimatore negli enti del Servizio sanitario regionale della Calabria.

La procedura, avviata da Azienda Zero attraverso un bando pubblicato nel mese di luglio, comprende sia la mobilità volontaria sia il concorso pubblico. Per la mobilità sono state presentate dieci domande, con otto candidati ammessi, mentre alla procedura concorsuale hanno partecipato 83 medici, tutti ammessi.

Tra questi figurano 64 medici specializzandi e 19 professionisti già in possesso della specializzazione. Un dato che evidenzia il ruolo sempre più rilevante dei giovani medici in formazione nelle procedure finalizzate a rafforzare gli organici ospedalieri.

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Perché anestesisti e rianimatori sono fondamentali

Gli anestesisti rianimatori svolgono un ruolo essenziale all’interno degli ospedali. La loro attività non riguarda soltanto le sale operatorie, ma comprende anche la gestione delle terapie intensive, delle emergenze e dei pazienti che necessitano di assistenza in condizioni critiche.

L’assunzione di 40 nuovi professionisti potrebbe quindi contribuire a migliorare l’organizzazione dei servizi, sostenere l’attività chirurgica e ridurre le difficoltà legate alla carenza di personale sanitario nelle strutture calabresi.

Sessantaquattro candidature per 19 posti da neurologo

Una partecipazione significativa è stata registrata anche per il concorso per neurologi in Calabria. I posti disponibili sono 19, mentre le candidature complessivamente presentate sono 64.

Dodici domande riguardano la mobilità volontaria e 52 la procedura concorsuale. Tra gli aspiranti neurologi si contano 34 specializzandi e 18 medici specialisti.

Anche in questo caso, la presenza consistente di professionisti ancora in formazione mostra come i concorsi regionali rappresentino un’importante opportunità per favorire l’ingresso di nuove competenze nel sistema sanitario.

Nuove assunzioni nella sanità calabrese

Parallelamente alle selezioni per medici, Azienda Zero Calabria ha avviato ulteriori procedure per rafforzare gli organici delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della regione.

Le nuove opportunità riguardano:

41 posti a tempo pieno e indeterminato per assistenti amministrativi

16 posti per tecnici della riabilitazione psichiatrica

8 posti per tecnici di neurofisiopatologia

Si tratta di profili necessari per garantire sia il corretto funzionamento amministrativo delle strutture sia l’erogazione di prestazioni specialistiche nei servizi di salute mentale, riabilitazione e diagnostica neurologica.

Le aziende sanitarie interessate

I posti saranno distribuiti tra diverse realtà del sistema sanitario calabrese. Una quota rilevante è destinata alle Asp di Catanzaro e Reggio Calabria, ma le assunzioni interesseranno anche Azienda Zero, le Asp di Cosenza e Vibo Valentia e le Aziende ospedaliere di Cosenza e Catanzaro.

Le procedure rappresentano un passaggio importante nel percorso di potenziamento della sanità regionale. L’obiettivo è immettere nuove professionalità negli organici e migliorare la capacità delle strutture di rispondere alle esigenze assistenziali dei cittadini.