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Santa Caterina dello Ionio, rinnovati gli organismi del circolo del Partito Democratico

Redazione
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Si è svolto nel pomeriggio di ieri, il congresso del circolo del Partito Democratico di Santa Caterina dello Ionio, convocato per il rinnovo degli organi dirigenti e per definire le prospettive di impegno politico e organizzativo sul territorio.

L’assemblea ha confermato Maria Antonietta De Francesco alla guida del circolo, eleggendo Raffaele Dolce alla carica di vicesegretario. Il nuovo direttivo è composto da Giovanni Aversa, in qualità di presidente, da Saverio Leto, Rosario Russo, Antonio Romeo, Carmelo Lattari, Giusy Russo, Domenico Carioti, Giuseppe Primerano, Giuseppe Carnovale e Serena Benvenuto. Ne fanno parte, inoltre, i consiglieri comunali iscritti al Partito.

Il congresso ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione, confermando la volontà del circolo di rafforzare la propria presenza politica e il rapporto con la comunità locale.

In questa prospettiva, è stato avviato, ormai da diversi anni, un processo di rinnovamento politico e organizzativo volto a favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni, promuovendone la partecipazione attiva alla vita del Partito e accompagnandone la crescita in un percorso di formazione e responsabilizzazione, finalizzato alla costruzione di una nuova classe dirigente.

Nel corso dei lavori, a cui hanno preso parte tra gli altri Marziale Battaglia, il segretario di Federazione Provincia di Catanzaro Gregorio Gallello ed il consigliere regionale Ernesto Alecci, è stata inoltre approvata la proposta di intitolare il circolo a Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati, dal 1979 al 1992, nonché protagonista dell’Assemblea Costituente.

La scelta intende rendere omaggio a una figura di primo piano della storia repubblicana, esempio di impegno nelle istituzioni, di dedizione alla vita democratica e di promozione dell’emancipazione femminile.

Il circolo esprime un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Severino per il lavoro intenso di tutti questi anni, all’amministrazione comunale, ai dirigenti del Partito intervenuti, agli iscritti e ai simpatizzanti per la partecipazione e il contributo offerto al percorso congressuale.

Il nuovo gruppo dirigente intende proseguire e consolidare l’attività politica sul territorio, promuovendo l’ascolto dei cittadini, il confronto con le realtà sociali e la costruzione di proposte concrete per lo sviluppo della comunità.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Partito Democratico a livello locale, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, attraverso un progetto politico fondato sulla partecipazione, sul rinnovamento e sulla valorizzazione delle nuove energie.

Maria Antonietta De Francesco


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