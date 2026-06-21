Serie B 2026-27, il valzer delle panchine: Baroni torna al Verona, Catanzaro pronto ad annunciare Turati

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Tutti gli allenatori della Serie B 2026-2027 squadra per squadra

La nuova stagione di Serie B 2026-2027 sta prendendo forma anche attraverso il consueto valzer delle panchine. Tra conferme, ritorni e nuovi progetti tecnici, numerosi club hanno già definito la propria guida tecnica, mentre altre società sono ancora impegnate nelle ultime trattative.

L'ultima ufficialità riguarda il ritorno di Marco Baroni sulla panchina del Verona, mentre il Catanzaro è ormai pronto ad affidare la squadra a Marco Turati, con la firma già arrivata e l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Anche il Pisa è vicino a chiudere per Paolo Bianco, mentre il Cesena continua a lavorare per portare in Romagna Guido Pagliuca.

Di seguito il quadro completo delle panchine della Serie B 2026-2027.

Verona, ufficiale il ritorno di Marco Baroni

L'Hellas Verona ha ufficializzato il ritorno di Marco Baroni, che guiderà la squadra a partire dal 1° luglio.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2029. Per Baroni si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l'esperienza positiva vissuta nella stagione 2023-2024.

La società scaligera punta così su un allenatore che conosce già l'ambiente e che ha dimostrato di saper valorizzare il gruppo e ottenere risultati importanti.

Catanzaro, tutto fatto per Marco Turati

Il Catanzaro ha scelto il proprio nuovo allenatore. Dopo l'addio di Alberto Aquilani, approdato al Sassuolo, la dirigenza giallorossa ha deciso di affidare il progetto tecnico a Marco Turati.

L'ex tecnico del Siracusa ha già sottoscritto un contratto biennale e manca soltanto il comunicato ufficiale del club. La società punta su un profilo giovane e ambizioso per dare continuità al percorso di crescita che nelle ultime stagioni ha portato le Aquile a essere protagoniste nel campionato cadetto.

L'arrivo di Turati rappresenta una scelta importante per il futuro del club calabrese, chiamato a confermare le ottime prestazioni che hanno caratterizzato le ultime annate.

Pisa, Paolo Bianco sempre più vicino

Il Pisa è pronto a ripartire da Paolo Bianco dopo la conclusione del rapporto con il Monza.

L'allenatore ha già risolto il proprio contratto con il club brianzolo e ora è libero di firmare con la società toscana. L'accordo appare ormai vicino e l'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Cesena, Pagliuca a un passo

Il Cesena continua a lavorare per chiudere l'accordo con Guido Pagliuca.

L'ex allenatore dell'Empoli è attualmente libero e rappresenta il primo obiettivo della dirigenza romagnola per guidare la squadra nella stagione 2026-2027.

Serie B 2026-2027: situazione panchine squadra per squadra

Arezzo

Confermato Cristian Bucchi dopo il ritorno in Serie B. Contratto fino al 2028.

Ascoli

Fiducia a Francesco Tomei, protagonista della promozione. Rinnovo fino al 2029.

Avellino

Nuova avventura per Alessandro Nesta, che ha firmato fino al 2028.

Benevento

Confermato Antonio Floro Flores, artefice della promozione dei campani.

Carrarese

Scelta Gabriele Cioffi, che prende il posto di Antonio Calabro. Accordo annuale con opzione.

Catanzaro

In arrivo Marco Turati, che ha firmato un contratto biennale.

Cesena

Trattativa avanzata con Guido Pagliuca.

Cremonese

Dopo la retrocessione, confermato Marco Giampaolo fino al 2027.

Empoli

Situazione ancora aperta. Fabio Caserta è in scadenza e le parti sembrano orientate alla separazione.

Entella

Confermato Andrea Chiappella con rinnovo fino al 2028.

Juve Stabia

Dopo l'addio di Ignazio Abate, il club è alla ricerca del nuovo allenatore.

Mantova

Prosegue il progetto con Francesco Modesto, che ha ottenuto un rinnovo pluriennale.

Modena

La società ha scelto Daniele Galloppa, ex bandiera gialloblù.

Padova

Panchina affidata ad Antonio Calabro, contratto biennale.

Palermo

Confermato Filippo Inzaghi, nonostante l'eliminazione ai playoff.

Pisa

Atteso l'annuncio di Paolo Bianco.

Sampdoria

I blucerchiati stanno valutando un cambio tecnico dopo l'esperienza di Attilio Lombardo.

Südtirol

Sempre più vicino l'arrivo di Giorgio Gorgone dopo la separazione da Fabrizio Castori.

Verona

Ufficiale il ritorno di Marco Baroni.

Vicenza

Conferma per Fabio Gallo, premiato dopo la promozione in Serie B.

Un campionato che si annuncia sempre più competitivo

La Serie B 2026-2027 si prepara a vivere una stagione particolarmente equilibrata. Molti club hanno scelto la continuità tecnica, mentre altri hanno deciso di cambiare guida per rilanciare le proprie ambizioni.

Tra le situazioni che attirano maggiormente l'attenzione spiccano quelle di Catanzaro, Pisa, Cesena e Sampdoria, società che puntano a costruire organici competitivi per recitare un ruolo da protagoniste nella corsa verso la Serie A. Con il mercato estivo appena iniziato, le prossime settimane potrebbero regalare ulteriori novità sulle panchine del campionato cadetto.