Serie B designazioni arbitrali della decima giornata Turrini per Catanzaro Padova

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Serie B decima giornata Turrini per Catanzaro Padova e Palermo a caccia del record

Dalle designazioni arbitrali alle sfide del fine settimana con i giallorossi chiamati a reagire al Ceravolo e la capolista pronta a difendere la propria imbattibilità

La Serie BKT torna in campo dopo il turno infrasettimanale con una decima giornata ricca di incroci significativi. Il programma si apre sabato 31 ottobre e si conclude domenica con Palermo Vicenza, mentre al Ceravolo il Catanzaro di Michele Mignani riceve il Padova in una partita importante per risalire la classifica.

A dirigere la sfida dei giallorossi sarà Turrini, con Giua al VAR. Tra gli altri appuntamenti spiccano Cremonese Benevento, Modena Mantova e il derby ligure tra Sampdoria e Virtus Entella. Attenzione anche ad Andrea Belotti, in gol nelle ultime cinque gare, e al Palermo, che punta a completare le prime dieci giornate senza sconfitte.

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Catanzaro Padova occasione di riscatto per i giallorossi

Catanzaro Padova si disputa sabato 31 ottobre alle 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo. I calabresi si presentano all’appuntamento con cinque punti, all’ultimo posto insieme alla Sampdoria, e hanno bisogno di dare continuità al percorso avviato con il cambio in panchina.

Per la squadra di Michele Mignani, un aspetto centrale sarà il rendimento davanti al proprio pubblico. Il Catanzaro arriva da due sconfitte casalinghe consecutive: una terza battuta d’arresto interna rappresenterebbe una sequenza che in Serie B manca dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando i ko consecutivi furono cinque.

Il Padova, invece, ha vinto l’ultima trasferta ad Avellino e cerca due successi esterni di fila nello stesso campionato, traguardo raggiunto l’ultima volta tra novembre e dicembre 2025.

Iemmello e Artistico protagonisti del confronto offensivo

La partita mette di fronte due attaccanti separati da dieci anni: Pietro Iemmello, classe 1992, e Gabriele Artistico, nato nel 2002.

Il capitano giallorosso non segna da cinque partite. Con la maglia del Catanzaro, nel torneo cadetto, soltanto tra aprile e maggio 2025 ha attraversato un digiuno più lungo, arrivando a sei incontri senza reti.

Artistico ha invece contribuito a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, con un assist contro l’Avellino e una rete contro il Südtirol. Dopo 68 presenze nella competizione, potrebbe partecipare a una marcatura per tre partite consecutive per la prima volta.

La squadra arbitrale del Ceravolo sarà composta da:

Arbitro Turrini

Turrini Assistenti Biffi e Djurdjevic

Biffi e Djurdjevic Quarto ufficiale Marotta

Marotta VAR Giua

Giua AVAR Baroni

Cremonese Benevento tra partenze rapide e continuità

Alle 15 di sabato, la Cremonese di Fabio Pecchia ospita il Benevento allo Zini dopo il successo contro il Mantova.

I campani arrivano da sei risultati utili consecutivi, nei quali hanno raccolto 14 punti. Nello stesso periodo soltanto il Palermo ha mantenuto il medesimo passo.

La Cremonese può contare sulla capacità di colpire subito: due dei tre gol segnati nel primo minuto in questo campionato portano la firma di Federico Bonazzoli, a segno contro Padova e Mantova. Per il Benevento, quindi, l’attenzione nelle primissime fasi potrebbe avere un peso particolare.

Modena Mantova con Belotti a caccia della sesta gara in gol

Il Mantova cerca a Modena una vittoria esterna in Serie B che manca dal 1960, anno dell’unico successo dei lombardi sul campo degli emiliani, ottenuto per 1 a 0.

La squadra di Francesco Modesto affronta però un avversario particolarmente efficace in casa. Il Modena ha vinto sei delle ultime otto partite interne di campionato, perdendo le altre due, e arriva da tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico. L’ultima serie di almeno quattro vittorie casalinghe risale al periodo tra settembre e novembre 2025, quando i successi furono cinque.

Il riferimento offensivo è Andrea Belotti, autore di sei reti in sei presenze e a segno nelle ultime cinque giornate. Un altro gol gli permetterebbe di superare la sequenza di cinque incontri consecutivi con una rete firmata da Pablo Granoche nel 2014.

Südtirol Cesena confronto ravvicinato e attenzione a Cristian Shpendi

Il Cesena, dopo la vittoria sull’Empoli e il primo successo stagionale al Manuzzi, affronta il Südtirol. I romagnoli hanno raggiunto 11 punti, portandosi a due lunghezze dagli altoatesini, reduci dalla sconfitta contro il Padova.

La formazione di Davide Possanzini è ancora imbattuta in casa, ma ha pareggiato le ultime tre gare interne. Una quarta partita casalinga consecutiva chiusa in parità eguaglierebbe quanto accaduto tra novembre e dicembre 2022.

Tra i protagonisti più attesi c’è Cristian Shpendi, capocannoniere del torneo con otto gol. Dal suo esordio in Serie B nella stagione 2024/25 ha realizzato 30 reti con il Cesena. Nello stesso intervallo, gli altri giocatori arrivati ad almeno trenta gol con un singolo club sono Pietro Iemmello, con 32 nel Catanzaro, e Joel Pohjanpalo, con 36 nel Palermo.

Sampdoria Virtus Entella un derby che pesa sulla classifica

Alle 19.30 di sabato si gioca Sampdoria Virtus Entella. Per i blucerchiati di Luca D’Angelo, fermi a cinque punti, il derby ligure rappresenta un passaggio delicato.

I precedenti cadetti favoriscono l’Entella, imbattuta nelle due sfide: vittoria per 3 a 1 a Chiavari il 17 ottobre 2025 e pareggio per 1 a 1 al Ferraris il 16 gennaio successivo.

Un dato utile per leggere il confronto riguarda i duelli. La squadra di Andrea Chiappella ha vinto il 64,5 per cento dei contrasti, seconda soltanto al Modena, che raggiunge il 66,7 per cento. La Sampdoria è invece ultima in questa graduatoria con il 52,1 per cento, frutto di 63 contrasti vinti su 121.

Arezzo Ascoli i toscani cercano la prima vittoria interna

L’Arezzo ospita l’Ascoli, con i marchigiani che puntano a vincere due trasferte consecutive in Serie B per la prima volta dai successi per 1 a 0 contro Parma e Modena, tra febbraio e marzo 2023.

L’Ascoli presenta una percentuale realizzativa del 12 per cento, inferiore soltanto al 13 per cento del Palermo.

L’Arezzo ha invece raccolto un punto nelle prime quattro partite casalinghe. Nella propria storia cadetta, soltanto nelle stagioni 1969/70 e 2006/07 è rimasto senza vittorie nelle prime cinque gare interne.

Per questa partita, VAR e AVAR opereranno direttamente allo stadio Città di Arezzo.

Avellino Pisa tra riscatto al Partenio e solidità in trasferta

L’Avellino torna al Partenio dopo il pareggio contro la Virtus Entella e cerca una risposta alla sconfitta interna per 1 a 0 contro il Padova. Gli irpini non perdono due partite casalinghe consecutive in Serie B dal febbraio scorso, contro Frosinone e Pescara.

Il Pisa è ancora imbattuto fuori casa, con due vittorie e due pareggi. Soltanto nelle stagioni 1984/85 e 2007/08 i nerazzurri hanno evitato sconfitte in tutte le prime cinque trasferte di campionato.

La formazione di Alessandro Nesta dovrà prestare particolare attenzione a Tommaso Marras, classe 2004, in gol nelle ultime tre giornate. L’ultimo calciatore del Pisa capace di segnare in quattro partite consecutive in Serie B è stato Michele Marconi nel settembre 2019.

Empoli Juve Stabia i toscani devono interrompere la serie negativa

L’Empoli affronta la Juve Stabia al Castellani senza gli squalificati Stiven Shpendi e Luca Magnino.

I toscani non vincono dal successo di settembre contro la Carrarese: da allora hanno raccolto un pareggio e cinque sconfitte. Pesano anche le tre battute d’arresto casalinghe consecutive. Nella propria storia cadetta, l’Empoli ha registrato una serie interna peggiore soltanto nel 1949, con cinque ko tra la fine della stagione 1948/49 e l’inizio di quella successiva.

Tra le risorse offensive c’è Edoardo Saporiti, autore di tre gol in nove presenze, già quanti ne aveva realizzati nelle 19 partite della precedente stagione di Serie B.

La Juve Stabia arriva invece dalla sconfitta contro il Verona, che ha interrotto una striscia di cinque risultati utili, composta da due vittorie e tre pareggi.

Hellas Verona Carrarese sfida tra due squadre in fiducia

La Carrarese si presenta al Bentegodi con tre vittorie nelle ultime quattro giornate, accompagnate da una sconfitta. Nelle precedenti dieci partite aveva raccolto soltanto tre punti, tutti attraverso pareggi.

L’Hellas Verona arriva invece da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare interne. Un altro pareggio porterebbe a tre le partite casalinghe consecutive concluse in parità, eventualità che manca in Serie B dal periodo febbraio marzo 2006.

Per la squadra di Marco Baroni, un riferimento è Amin Sarr, autore di un assist in ciascuna delle ultime tre giornate. L’ultimo giocatore del Verona a contribuire a un gol per almeno quattro incontri consecutivi nel torneo cadetto è stato Giampaolo Pazzini, arrivato a sette tra agosto e ottobre 2016.

Palermo Vicenza i rosanero inseguono un avvio storico

La giornata si chiude domenica alle 19.30 con Palermo Vicenza. La squadra di Filippo Inzaghi è imbattuta dopo nove giornate, con sette vittorie e due pareggi.

Soltanto nella stagione 1995/96 il Palermo ha superato senza sconfitte tutte le prime dieci gare di Serie B, allungando poi la serie fino a undici.

Il rendimento al Barbera rafforza le ambizioni dei siciliani: dal 1 novembre 2025, i rosanero hanno vinto 16 delle 17 partite casalinghe di stagione regolare. Nel confronto riportato tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Barcellona e Almería hanno fatto meglio nel periodo, rispettivamente con 19 e 17 successi interni. Real Madrid e Southampton si attestano anch’essi a quota 16.

Il Vicenza può affidarsi all’esperienza di Mattia Valoti, unico giocatore dell’attuale rosa biancorossa già a segno contro il Palermo in Serie B. Entrambe le sue reti sono arrivate al Barbera: nel 2023 con il Pisa e nel 2025 con la Cremonese.

Tutte le designazioni arbitrali della decima giornata

Partita Orario Arbitro Assistenti Quarto ufficiale VAR AVAR Cremonese Benevento Sabato 15.00 Marinelli Cortese e Russo Gianquinto Marini Piccinini Modena Mantova Sabato 15.00 Fourneau Ricci e Rinaldi Poli Di Paolo Cosso Südtirol Cesena Sabato 15.00 Di Marco Garzelli ed El Filali Perenzoni Rutella Massimi Catanzaro Padova Sabato 17.15 Turrini Biffi e Djurdjevic Marotta Giua Baroni Sampdoria Virtus Entella Sabato 19.30 Calzavara Cavallina e Tempestilli Galipò Gariglio Maggioni Arezzo Ascoli Domenica 15.00 Drigo Calaianni e Santarossa Sacchi J. L. Santoro Di Vuolo Avellino Pisa Domenica 15.00 Bonacina Regattieri e Giuggioli Perri Camplone Di Paolo Empoli Juve Stabia Domenica 15.00 Madonia Monaco e Lauri Rapuano Piccinini Paterna Hellas Verona Carrarese Domenica 17.15 Tremolada Scarpa e Della Mea Galiffi Massimi Prontera Palermo Vicenza Domenica 19.30 Arena Politi e Belsanti Allegretta Baroni Mazzoleni