Serie B quattro giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo la nona giornata

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Una giornata di stop per Barbieri della Cremonese, Shpendi e Magnino dell’Empoli e Kouan del Benevento. Sanzioni anche per allenatori e dirigenti, ammenda al Palermo e due nuovi diffidati

Sono quattro i calciatori squalificati dopo la nona giornata di Serie BKT, disputata il 27 e 28 ottobre 2026. Le decisioni disciplinari prevedono un turno di stop per Tommaso Barbieri della Cremonese, Stiven Shpendi e Luca Magnino dell’Empoli e Christian Kouan del Benevento.

L’Empoli è quindi la squadra maggiormente interessata dai provvedimenti sui giocatori, con due assenze da gestire nella prossima gara. Il quadro comprende anche squalifiche per componenti delle panchine e un dirigente, nuove diffide e sanzioni economiche.

Barbieri e Stiven Shpendi squalificati dopo le espulsioni

Tommaso Barbieri della Cremonese è stato fermato per una giornata dopo l’espulsione per doppia ammonizione nella partita vinta per 2 a 0 sul campo del Mantova. I due cartellini sono arrivati per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

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Un turno di squalifica anche per Stiven Shpendi dell’Empoli, espulso per fallo grave di gioco nella trasferta contro il Cesena, terminata con il successo dei romagnoli per 2 a 1.

Kouan e Magnino fermati per la quinta ammonizione

Le altre due squalifiche riguardano calciatori che erano già diffidati e hanno raggiunto la quinta ammonizione stagionale.

Christian Kouan del Benevento salterà una partita dopo il cartellino ricevuto nel pareggio per 1 a 1 contro il Catanzaro, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

La stessa motivazione ha portato alla squalifica di Luca Magnino dell’Empoli. Anche per lui il quinto giallo determina una giornata di stop, che si aggiunge all’assenza di Stiven Shpendi.

Fusi e Cristian Shpendi entrano in diffida

Sono due i calciatori che raggiungono la quarta ammonizione e vengono inseriti nell’elenco dei diffidati:

Pietro Fusi del Padova

Cristian Shpendi del Cesena

Per entrambi, un nuovo cartellino giallo farà scattare la squalifica per una giornata.

Occorre distinguere le due posizioni: Stiven Shpendi dell’Empoli è squalificato, mentre Cristian Shpendi del Cesena è diffidato.

Benevento multa a Maita e terzo giallo per Scognamillo

Oltre allo stop di Kouan, il Benevento registra un provvedimento nei confronti di Mattia Maita: per le proteste rivolte agli ufficiali di gara sono state disposte un’ammonizione e un’ammenda di 1.000 euro. La sanzione, che rappresenta il suo terzo richiamo, è stata aggravata dal ruolo di capitano.

Stefano Scognamillo raggiunge invece la terza ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sul fronte Catanzaro, i provvedimenti relativi alla nona giornata non comprendono nuove squalifiche. Matias Antonini Lui arriva alla terza ammonizione, Marco Imperiale alla seconda e Antonio Candela alla prima.

Tutte le altre ammonizioni della nona giornata

Di seguito il quadro completo degli ulteriori cartellini, suddivisi per motivazione e numero di sanzioni accumulate.

Ammonizioni per proteste

Terza sanzione

Mattia Valoti del L.R. Vicenza

Seconda sanzione

Alessandro Bellemo del L.R. Vicenza

A queste si aggiunge il provvedimento già indicato per Mattia Maita del Benevento, accompagnato dall’ammenda.

Ammonizioni per comportamento scorretto verso un avversario

Terza sanzione

Fabio Abiuso della Carrarese

Matias Antonini Lui del Catanzaro

Nicolò Brighenti del L.R. Vicenza

Stefano Cella del Mantova

Alessandro Dellavalle del Padova

Shaka Mawuli Eklu dell’Arezzo

Andrea Primasso del Pisa

Jonas Jakob Rouhi della Carrarese

Stefano Scognamillo del Benevento

Simone Trimboli del Mantova

Michael Venturi dell’Avellino

Seconda sanzione

Mattia Alborghetti della Virtus Entella

Alessio Castellini del Mantova

Filippo Delli Carri della Sampdoria

Andrias Edmundsson dell’Hellas Verona

Gianluca Frabotta del Cesena

Andrea Franzoni della Virtus Entella

Gennaro Iaccarino dell’Arezzo

Marco Imperiale del Catanzaro

Prima sanzione

Tommaso Berti della Cremonese

Antonio Candela del Catanzaro

Pietro Cianci dell’Arezzo

Luca D’Andrea del Cesena

Patrick Enrici dell’Avellino

Simone Lottici Tessadri della Cremonese

Vittorio Magni del Cesena

Martin Palumbo dell’Avellino

Filippo Reale della Carrarese

Simone Romagnoli dell’Empoli

Ammonizioni per comportamento non regolamentare

Terza sanzione

Simone D’Uffizi dell’Ascoli

Seconda sanzione

Matteo Cocchi del Padova

Tommaso Corazza del L.R. Vicenza

Giacomo Marconi della Carrarese

Salvatore Molina del Südtirol

Fabio Rispoli del Südtirol

Prima sanzione

Alessandro Debenedetti del Cesena

Alessandro Di Pardo della Sampdoria

Francesco Folino del Modena

Matteo Lovato del Padova

Felipe Ignacio Loyola Olea del Pisa

Due giornate a Suagher e un turno a Narciso

Nella sezione dedicata agli allenatori, il provvedimento più pesante riguarda Emanuele Suagher del Südtirol, squalificato per due giornate.

Al 25° del secondo tempo, Suagher si è alzato dalla panchina aggiuntiva per contestare una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale. Dopo l’espulsione, ha inoltre criticato in modo irrispettoso l’operato dello stesso ufficiale di gara.

Una giornata di squalifica ad Antonio Narciso del Cesena, espulso per avere contestato una decisione arbitrale al 46° del primo tempo.

Per Daniele Galloppa del Modena è stata invece registrata la prima ammonizione.

Un turno al dirigente del Mantova Nicola Marchesi

Tra i dirigenti, Nicola Marchesi del Mantova è stato squalificato per una giornata.

Il provvedimento riguarda quanto accaduto al 20° del secondo tempo: uscendo dall’area tecnica, Marchesi ha criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale. Anche in questo caso, l’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Palermo ammenda per il ritardo nel calcio di inizio

Il Palermo ha ricevuto un’ammenda di 1.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato senza giustificazione di circa un minuto l’inizio del primo tempo della gara contro il Pisa.

Per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico esclusivamente nei rispettivi settori, sono state esaminate le posizioni di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, L.R. Vicenza, Mantova, Modena, Padova, Palermo e Pisa.

Per tali episodi non sono state adottate sanzioni, essendo state riconosciute congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d del Codice di giustizia sportiva.

Gli importi delle ammende, comprese quelle inflitte ai tesserati, saranno addebitati sui conti campionato delle rispettive società.

I risultati della nona giornata di Serie BKT

Il turno al quale si riferiscono i provvedimenti disciplinari si è chiuso con questi risultati:

Partita Risultato Ascoli Sampdoria 2 a 0 Benevento Catanzaro 1 a 1 Carrarese Arezzo 2 a 1 Cesena Empoli 2 a 1 Juve Stabia Hellas Verona 0 a 1 L.R. Vicenza Modena 1 a 2 Mantova Cremonese 0 a 2 Padova Südtirol 2 a 0 Pisa Palermo 3 a 3 Virtus Entella Avellino 1 a 1

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