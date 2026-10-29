Serie B quattro giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo la nona giornata
Una giornata di stop per Barbieri della Cremonese, Shpendi e Magnino dell’Empoli e Kouan del Benevento. Sanzioni anche per allenatori e dirigenti, ammenda al Palermo e due nuovi diffidati
Sono quattro i calciatori squalificati dopo la nona giornata di Serie BKT, disputata il 27 e 28 ottobre 2026. Le decisioni disciplinari prevedono un turno di stop per Tommaso Barbieri della Cremonese, Stiven Shpendi e Luca Magnino dell’Empoli e Christian Kouan del Benevento.
L’Empoli è quindi la squadra maggiormente interessata dai provvedimenti sui giocatori, con due assenze da gestire nella prossima gara. Il quadro comprende anche squalifiche per componenti delle panchine e un dirigente, nuove diffide e sanzioni economiche.
Barbieri e Stiven Shpendi squalificati dopo le espulsioni
Tommaso Barbieri della Cremonese è stato fermato per una giornata dopo l’espulsione per doppia ammonizione nella partita vinta per 2 a 0 sul campo del Mantova. I due cartellini sono arrivati per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Un turno di squalifica anche per Stiven Shpendi dell’Empoli, espulso per fallo grave di gioco nella trasferta contro il Cesena, terminata con il successo dei romagnoli per 2 a 1.
Kouan e Magnino fermati per la quinta ammonizione
Le altre due squalifiche riguardano calciatori che erano già diffidati e hanno raggiunto la quinta ammonizione stagionale.
Christian Kouan del Benevento salterà una partita dopo il cartellino ricevuto nel pareggio per 1 a 1 contro il Catanzaro, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
La stessa motivazione ha portato alla squalifica di Luca Magnino dell’Empoli. Anche per lui il quinto giallo determina una giornata di stop, che si aggiunge all’assenza di Stiven Shpendi.
Fusi e Cristian Shpendi entrano in diffida
Sono due i calciatori che raggiungono la quarta ammonizione e vengono inseriti nell’elenco dei diffidati:
- Pietro Fusi del Padova
- Cristian Shpendi del Cesena
Per entrambi, un nuovo cartellino giallo farà scattare la squalifica per una giornata.
Occorre distinguere le due posizioni: Stiven Shpendi dell’Empoli è squalificato, mentre Cristian Shpendi del Cesena è diffidato.
Benevento multa a Maita e terzo giallo per Scognamillo
Oltre allo stop di Kouan, il Benevento registra un provvedimento nei confronti di Mattia Maita: per le proteste rivolte agli ufficiali di gara sono state disposte un’ammonizione e un’ammenda di 1.000 euro. La sanzione, che rappresenta il suo terzo richiamo, è stata aggravata dal ruolo di capitano.
Stefano Scognamillo raggiunge invece la terza ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Sul fronte Catanzaro, i provvedimenti relativi alla nona giornata non comprendono nuove squalifiche. Matias Antonini Lui arriva alla terza ammonizione, Marco Imperiale alla seconda e Antonio Candela alla prima.
Tutte le altre ammonizioni della nona giornata
Di seguito il quadro completo degli ulteriori cartellini, suddivisi per motivazione e numero di sanzioni accumulate.
Ammonizioni per proteste
Terza sanzione
- Mattia Valoti del L.R. Vicenza
Seconda sanzione
- Alessandro Bellemo del L.R. Vicenza
A queste si aggiunge il provvedimento già indicato per Mattia Maita del Benevento, accompagnato dall’ammenda.
Ammonizioni per comportamento scorretto verso un avversario
Terza sanzione
- Fabio Abiuso della Carrarese
- Matias Antonini Lui del Catanzaro
- Nicolò Brighenti del L.R. Vicenza
- Stefano Cella del Mantova
- Alessandro Dellavalle del Padova
- Shaka Mawuli Eklu dell’Arezzo
- Andrea Primasso del Pisa
- Jonas Jakob Rouhi della Carrarese
- Stefano Scognamillo del Benevento
- Simone Trimboli del Mantova
- Michael Venturi dell’Avellino
Seconda sanzione
- Mattia Alborghetti della Virtus Entella
- Alessio Castellini del Mantova
- Filippo Delli Carri della Sampdoria
- Andrias Edmundsson dell’Hellas Verona
- Gianluca Frabotta del Cesena
- Andrea Franzoni della Virtus Entella
- Gennaro Iaccarino dell’Arezzo
- Marco Imperiale del Catanzaro
Prima sanzione
- Tommaso Berti della Cremonese
- Antonio Candela del Catanzaro
- Pietro Cianci dell’Arezzo
- Luca D’Andrea del Cesena
- Patrick Enrici dell’Avellino
- Simone Lottici Tessadri della Cremonese
- Vittorio Magni del Cesena
- Martin Palumbo dell’Avellino
- Filippo Reale della Carrarese
- Simone Romagnoli dell’Empoli
Ammonizioni per comportamento non regolamentare
Terza sanzione
- Simone D’Uffizi dell’Ascoli
Seconda sanzione
- Matteo Cocchi del Padova
- Tommaso Corazza del L.R. Vicenza
- Giacomo Marconi della Carrarese
- Salvatore Molina del Südtirol
- Fabio Rispoli del Südtirol
Prima sanzione
- Alessandro Debenedetti del Cesena
- Alessandro Di Pardo della Sampdoria
- Francesco Folino del Modena
- Matteo Lovato del Padova
- Felipe Ignacio Loyola Olea del Pisa
Due giornate a Suagher e un turno a Narciso
Nella sezione dedicata agli allenatori, il provvedimento più pesante riguarda Emanuele Suagher del Südtirol, squalificato per due giornate.
Al 25° del secondo tempo, Suagher si è alzato dalla panchina aggiuntiva per contestare una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale. Dopo l’espulsione, ha inoltre criticato in modo irrispettoso l’operato dello stesso ufficiale di gara.
Una giornata di squalifica ad Antonio Narciso del Cesena, espulso per avere contestato una decisione arbitrale al 46° del primo tempo.
Per Daniele Galloppa del Modena è stata invece registrata la prima ammonizione.
Un turno al dirigente del Mantova Nicola Marchesi
Tra i dirigenti, Nicola Marchesi del Mantova è stato squalificato per una giornata.
Il provvedimento riguarda quanto accaduto al 20° del secondo tempo: uscendo dall’area tecnica, Marchesi ha criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale. Anche in questo caso, l’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.
Palermo ammenda per il ritardo nel calcio di inizio
Il Palermo ha ricevuto un’ammenda di 1.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato senza giustificazione di circa un minuto l’inizio del primo tempo della gara contro il Pisa.
Per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico esclusivamente nei rispettivi settori, sono state esaminate le posizioni di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, L.R. Vicenza, Mantova, Modena, Padova, Palermo e Pisa.
Per tali episodi non sono state adottate sanzioni, essendo state riconosciute congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d del Codice di giustizia sportiva.
Gli importi delle ammende, comprese quelle inflitte ai tesserati, saranno addebitati sui conti campionato delle rispettive società.
I risultati della nona giornata di Serie BKT
Il turno al quale si riferiscono i provvedimenti disciplinari si è chiuso con questi risultati:
|Partita
|Risultato
|Ascoli Sampdoria
|2 a 0
|Benevento Catanzaro
|1 a 1
|Carrarese Arezzo
|2 a 1
|Cesena Empoli
|2 a 1
|Juve Stabia Hellas Verona
|0 a 1
|L.R. Vicenza Modena
|1 a 2
|Mantova Cremonese
|0 a 2
|Padova Südtirol
|2 a 0
|Pisa Palermo
|3 a 3
|Virtus Entella Avellino
|1 a 1
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