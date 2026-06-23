Cerca

Societa' Lombardia Milano

Sinergie di Valore 2.0: i dialoghi di Progetto Arca con il mondo profit raccontano le esperienze concrete che generano impatto reale per la comunità

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Silvia Panzarin
Sinergie di Valore 2.0: i dialoghi di Progetto Arca con il mondo profit raccontano le esperienze concrete che generano impatto reale per la comunità
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Milano, 23 giugno 2026 - Dalla riflessione sulla fiducia tra enti filantropici e organizzazioni sostenute - ritenuta una leva necessaria per produrre cambiamento reale e impatto sociale - allo scambio concreto di pratiche: è questo il cuore della nuova edizione dell’incontro annuale organizzato da Fondazione Progetto Arca dedicato al rapporto tra aziende, fondazioni, filantropia e Terzo settore.

Valorizzare esperienze, approcci e modelli di collaborazione capaci di generare impatto reale per la comunità è l’obiettivo al centro dell’evento “Sinergie di Valore 2.0: dialoghi dentro l’ecosistema del cambiamento tra profit, non profit e filantropia”, organizzato oggi secondo un format più dinamico: 4 dialoghi tematici accompagnano il pubblico in un percorso che parte dall’evoluzione del ruolo delle aziende nelle partnership sociali, attraversa il tema dell’impatto e della qualità delle erogazioni, si apre al valore delle reti filantropiche e arriva alla coprogettazione come metodo concreto per costruire risposte più efficaci, condivise e sostenibili.

Ogni dialogo è moderato da Massimo Ceriotti, responsabile Segreteria e Sviluppo Imprese di Fondazione Sodalitas, partner dell’evento. “Fondazione Sodalitas promuove da sempre il dialogo tra imprese e organizzazioni sociali come leva per generare valore condiviso - commenta Ceriotti. - Oggi le sfide sociali richiedono partnership che vadano oltre il sostegno economico e si fondino su fiducia, competenze e obiettivi comuni. Siamo felici di essere partner di questo incontro e di poter contribuire a stimolare un confronto, che valorizza esperienze concrete e modelli di collaborazione capaci di produrre impatto reale e sostenibile”.

 

Con l’introduzione di Alice Stefanizzi (Direttrice marketing, comunicazione e raccolta fondi di Fondazione Progetto Arca), i dialoghi prendono il via con il primo - dal titolo Oltre la donazione: quando l’azienda diventa partner, non solo sostenitore - che si concentra sul cambiamento della CSR: non più solo una questione di risorse economiche ma di presenza, ascolto e coinvolgimento reale. Le speaker Francesca L’Abbate (Sustainability Manager, H&M Italia) e Alessandra Chinicò (Local Communities Initiatives, Iveco Group) raccontano come le aziende possono mettere in campo competenze, asset, persone e visione per costruire partnership capaci di durare e generare valore concreto.

La seconda conversazione - Cos’è davvero l’impatto? Il ruolo delle realtà erogative nel generare impatto duraturo - punta a spiegare come le donazioni non producono tutte lo stesso cambiamento: a fare la differenza sono il metodo, la continuità e la capacità di sostenere interventi realmente trasformativi. Ne parlano Cristina Aspesi (Responsabile Ufficio Fondo di Beneficenza - Segreteria Tecnica di Presidenza Intesa Sanpaolo) e Virginio Stragliotto (Segretario Generale, Fondazione Mediolanum).

Da intermediari ad abilitatori: il valore delle reti filantropiche è la terza conversazione che coinvolge Simonetta Schillaci (Vicepresidente Esecutivo, Fondo Filantropico Italiano) e Francesco Ballone (Head of Membership and Governance, Philea - Philanthropy Europe Association) sul tema del ruolo di reti, advisor e infrastrutture filantropiche nel ridurre la frammentazione, favorire alleanze multi-attore e promuovere una filantropia più collaborativa, flessibile e basata sulla fiducia.

La coprogettazione funziona davvero? è la domanda al centro del confronto tra Emanuele Domingo (Senior Sustainability Manager, Boehringer Ingelheim Italia) con Costantina Regazzo e Olivier Sannier (rispettivamente Direttrice Relazioni Istituzionali e Head of High Value Donor Unit di Fondazione Progetto Arca) per condividere l’esperienza di un percorso costruito insieme, in cui ascolto, tempo, competenze diverse e valutazione condivisa della fattibilità diventano condizioni indispensabili per trasformare un’intenzione in una risposta utile, sostenibile e aderente ai bisogni reali.

“Ogni giorno nel nostro lavoro osserviamo quanto i bisogni sociali siano diventati più articolati, e come Fondazione siamo convinti che le sfide sociali odierne richiedano un cambio di prospettiva - commenta Costantina Regazzo, Direttrice Relazioni Istituzionali di Progetto Arca. - I bisogni delle persone e delle comunità sono sempre più complessi e nessuna organizzazione, da sola, può pensare di dare risposte esaustive. Per questo crediamo nel valore della coprogettazione e del lavoro di rete: mettere insieme competenze, esperienze e punti di vista diversi significa ampliare la capacità di leggere la realtà e costruire soluzioni nuove. Non è un percorso semplice né uno slogan, ma una scelta culturale che riconosce la ricchezza dell'altro e permette di leggere i problemi attraverso occhi differenti e individuare risposte innovative. È un percorso complesso ma indispensabile per rispondere in modo efficace alle fragilità e ai bisogni emergenti, generando impatto per la comunità”.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
filantropia fiducia coprogettazione terzo-settore partnership-sociali

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Societa'

Vedi tutti