Stop The Bleed: militari e Crocerossine insieme per la gestione delle emorragie massive

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Reggio Calabria - Formazione, addestramento e sinergia operativa al centro del corso “Stop The Bleed”, svoltosi sabato 10 ottobre presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale del XV Centro di Mobilitazione Calabria del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e delle Infermiere Volontarie dell’Ispettorato Regionale delle II.VV. nella gestione delle emorragie massive.

L’iniziativa ha coinvolto 30 volontari, tra militari e Crocerossine, impegnati in una giornata di formazione teorico-pratica dedicata al riconoscimento tempestivo delle emorragie potenzialmente letali e all’applicazione delle principali tecniche di controllo del sanguinamento. Un’attività che pone al centro la preparazione del personale e la capacità di intervenire con tempestività ed efficacia nelle situazioni di emergenza.

A condurre le attività formative sono stati gli istruttori militari certificati, Ten. Col. Com. CRI Giuseppe Abbate e Serg. Magg. Francesco Logiudice, che hanno alternato momenti di approfondimento teorico a esercitazioni pratiche, consentendo ai partecipanti di acquisire e consolidare procedure fondamentali per il primo intervento.

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Nel corso delle simulazioni, i partecipanti si sono confrontati con scenari realistici, in ambito civile e militare, mettendo in pratica tecniche salvavita quali l’applicazione del tourniquet, il tamponamento delle ferite e la valutazione della sicurezza della scena. Le esercitazioni hanno rappresentato un’importante occasione per affinare le capacità individuali e sperimentare il valore del coordinamento tra operatori chiamati a intervenire in contesti complessi e potenzialmente critici.

Particolare rilievo ha assunto la collaborazione tra il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, entrambe Componenti Ausiliarie delle Forze Armate. La condivisione di conoscenze, procedure e modalità operative costituisce infatti un elemento essenziale per assicurare interventi tempestivi, coordinati ed efficaci, con l’obiettivo prioritario di salvaguardare la vita umana.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa erano presenti il Cap. Com. CRI Silvestro Passarelli, comandante del XV Centro di Mobilitazione Calabria, e la Sorella Cinzia Fabiano, Ispettrice Regionale delle Infermiere Volontarie, che hanno seguito le attività formative e rivolto il proprio saluto ai partecipanti, sottolineando il valore della preparazione continua e della collaborazione tra le due Componenti.

Il corso “Stop The Bleed” si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento e qualificazione promosso dalle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate della Croce Rossa Italiana, impegnate nella diffusione di competenze operative indispensabili per affrontare le emergenze e contribuire concretamente alla tutela della salute e della vita.

Investire nella formazione significa rafforzare la capacità di risposta alle emergenze. Attraverso iniziative come questa, il XV Centro di Mobilitazione Calabria rinnova il proprio impegno nel promuovere professionalità, preparazione e spirito di collaborazione, valori fondamentali per un servizio sempre più efficace al fianco della collettività.







