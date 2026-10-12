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Ti posso spiegare con Michele La Ginestra, Beatrice Fazi, Martina Pinto

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dal 22 ottobre al 1 novembre 2026

Michele La Ginestra, Beatrice Fazi e Martina Pinto

in Ti posso spiegare

con Michele La Ginestra, Beatrice Fazi, Martina Pinto
 
scritto da Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, regia Roberto Marafante
 
una produzione  PRM Produzioni in collaborazione con Teatro7
 
 
«Ti posso spiegare». Chissà quante volte abbiamo pronunciato questa frase nella nostra vita, magari nel disperato tentativo di arrampicarci sugli specchi di fronte all’evidenza dei fatti.

 Ed è proprio quello che accade ai protagonisti del nuovo spettacolo in scena al Teatro Golden, dal 22 ottobre al 1° novembre 2026. Sul palco Michele La Ginestra, Beatrice Fazi, Martina Pinto, per la regia di Roberto Marafante su testo scritto dallo stesso La Ginestra con Adriano Bennicelli, alle prese con una commedia degli equivoci. 

Un marito e una moglie, vent’anni di matrimonio trascorsi senza sbavature, fino a quando nel letto matrimoniale compare improvvisamente un’altra donna, tra l'altro molto più giovane e decisamente affascinante.

 È proprio da qui che prende vita una storia esilarante, fatta di un presente inspiegabile e di un passato piuttosto confuso.

Prodotto da Prm Produzioni, in collaborazione con Teatro7, lo spettacolo lascia inevitabile spazio alle riflessioni sulle dinamiche della coppia, tra inevitabili risate e tanta ironia.
 
Orari spettacoli

giovedì – venerdì ore 21.00
sabato ore 17.00 e 21.00
domenica ore 17.00.
Teatro Golden
Via Taranto, 36 – Roma 00182
 
telefono / whatsapp
06.70493826


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