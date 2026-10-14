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Nelle ultime ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un duro j'accuse contro gli alleati occidentali, accusandoli di non aver fornito informazioni di intelligence tempestive sui lanci di missili russi diretti verso Kiev. La mancanza di预先 avvisi ha ritardato l'attivazione degli allarmi antiaerei, esponendo la popolazione a maggiori rischi. Nell'ultimo attacco, tre persone hanno perso la vita e una ventina sono rimaste ferite, dopo che i missili hanno colpito una centrale termica e un edificio residenziale.

Zelensky ha sottolineato che la Russia sta deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture energetiche ucraine, definendo tale comportamento una mancanza di rispetto verso gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali. La situazione evidenzia la fragilità della difesa aerea ucraina e la necessità di un supporto più coordinato.

Il limite imposto da SpaceX sui terminali Starlink

Parallelamente, il consigliere presidenziale ucraino Serhii Beskrestnov ha rivelato che SpaceX avrebbe introdotto senza preavviso un limite di velocità di 160 km/h per i terminali militari StarShield, causando interruzioni nelle comunicazioni e compromettendo alcune missioni sul campo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le forze armate ucraine, che dipendono fortemente da questi sistemi per le operazioni di difesa.

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L'ex consigliere della Difesa Serhii Sternenko ha ipotizzato un possibile legame tra questa decisione e le recenti tensioni politiche tra Kiev e Washington. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, l'episodio getta ulteriori ombre sulla cooperazione tecnologica tra Ucraina e aziende americane.

Le conseguenze sul terreno

La combinazione di intelligence carente e limitazioni tecnologiche sta mettendo a dura prova la capacità di reazione ucraina. Mentre la Russia continua a colpire obiettivi civili e strategici, le autorità di Kiev chiedono agli alleati maggiore trasparenza e supporto immediato. La comunità internazionale è chiamata a rispondere con urgenza per evitare ulteriori escalation.