Vanterrania – è uscito il video di “Cube”

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Dopo il video di “Power Plant” ecco il nuovo video di Vanterrania, ossia il video di “Cube”. Entrambi fanno parte della playlist Vanterrania’s lands.

Il video inizia con questo individuo che cammina in una strada deserta, cammina nel vuoto. Il vuoto lo troviamo anche alla fine del video con questa donna con tuta da astronauta. Quindi, il vuoto domina il video insieme a questi corridoi/spazi liminali.

La solitudine, il vagare nel vuoto, negli spazi liminali, tutto questo può aiutare un individuo ad emergere dalla massa o semplicemente ad estraniarsi/emarginarsi da essa. Tale individuo, tra l’altro, può non essere minimamente influenzato dal mondo circostante, dai limiti sociali, dalle convenzioni borghesi etc.; può sviluppare anche particolari capacità, qualità o altro ancora. Però la solitudine e il vuoto, quell’apparente condizione di libertà può portare altresì alla follia, alla depressione, ad una tristezza insanabile, depressione che viene anche rappresentata nel video.

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Nella solitudine ci si rifugia in mondi interiori, rappresentati nel video da mondi cyberpunk o sci fi. Vi sono anche immagini inquietanti, immagini sinistre che sicuramente destano stupore.

Il video di Cube è stato concepito per essere misterioso. Lo stesso pezzo è un down-tempo alquanto minimal che fa rimanere allibiti per le sensazioni oscure o inquietanti che trasmette.

È una song esistenziale, profonda, una deep song che cerca di trovare il suo posto in un mondo nel quale la profondità si è perduta come si è perduto lo spirito critico. E il video è stato messo insieme cercando di cogliere l’essenza, l’intimità di questa canzone.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=bXKIsarbroE

Vanterrania’s lands

Vanterrania’s lands è innanzitutto il tentativo di trasporre in immagini in movimento la musica di Vanterrania. Viaggiando nelle Vanterrania’s lands il fruitore può perdersi, può percepire realtà lontane, aliene, interiori, realtà o dimensioni surreali etc.

Vanterrania’s lands è un esperimento che trae totale ispirazione dalla musica di Vanterrania. Cerca pure di andare oltre...cerca di attraversare la musica, di creare spazi, di creare infiltrazioni immaginifiche. Vanterrania’s lands è un mondo, è un universo nel quale immergersi interamente per trovare un rifugio dal mondo reale. Un’astrazione sia totalizzante che nichilistica, uno spazio oltre lo spazio reale.

Link playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNyAgoaIX5Eo

Biografia

Vanterrania è lo pseudonimo artistico di Giovanni Brancati, un musicista, chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore di musica elettronica italiano nato a Scicli (Ragusa) nel 1975 e attivo in Sicilia principalmente nel Catanese.

Iniziato il suo percorso musicale alla fine degli anni '80 come chitarrista rock, Brancati si è successivamente evoluto verso la sperimentazione elettronica strumentale. Il suo stile fonde elementi di musica industrial, electro-rock, ambient, psichedelia e indietronica, dando vita a composizioni strutturate come vere e proprie colonne sonore.

L’elenco seguente riassume i principali album in studio pubblicati dal musicista:

Anno, Titolo, Album, Caratteristiche principali:

2016, Mysterious, Sperimentazione elettro-rock e atmosfere da colonna sonora.

2016, Electronix, Forte presenza di sonorità industrial e psichedelia elettronica.

2017, Two Bells Vol. 1 e 2

2017, Galaxies, Unione di influenze punk, rock ed electro-industrial.

2020, Electrowave, Amalgama scura e profonda tra sonorità indietronica e ambient.

Ultimi progetti: Tra i suoi progetti recenti spicca il singolo e video musicale "Power Plant" (2026), un brano electro-industrial incentrato sul caos delle metropoli contemporanee e sull'antropocene.

Le sue produzioni si basano su un ampio utilizzo di sintetizzatori, sequencer, drum machine e chitarre contaminate da effetti. I brani sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Web links:

https://soundcloud.com/vanterraniaofficial

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1WpvLUP1HC5he1xej1uGyA

https://www.amazon.it/music/player/artists/B016OOUBLI/vanterrania

https://www.facebook.com/GiovanniBrancatiOfficial

https://www.youtube.com/@giovannibrancativanterrania

https://music.apple.com/us/artist/vanterrania/1049523155

https://www.shazam.com/artist/vanterrania/1049523155

https://www.deezer.com/it/artist/9438612