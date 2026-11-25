Alessi - ASG16 Y - Magic Bunny Portastuzzicadenti in resina termoplastica, giallo
4,8 su 5 su Amazon, 1.257 recensioni
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Caratteristiche
- Designer: Stefano Giovannoni
- Portastuzzicadenti giallo
- Altezza: 14.00 cm
- Diametro: 7.00 cm
Dettagli
- Colore
- Giallo
- Formato
- Standard
In breve
Alessi - ASG16 Y - Magic Bunny Portastuzzicadenti in resina termoplastica, giallo costa 22,50 € su Amazon.it, rispetto a 30,00 € di prezzo precedente (risparmio 7,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.257 recensioni.
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