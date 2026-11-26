WMF TREND 647906630 Macinaspezie vuoto colore: Nero
4,6 su 5 su Amazon, 4.970 recensioni
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Caratteristiche
- Prodotto di marca WMF
- Facile da utilizzare
- Colore del prodotto: nero
- Prodotto di ottima qualità
Dettagli
- Colore
- Trasparente
- Formato
- 14 centimeters
In breve
WMF TREND 647906630 Macinaspezie vuoto colore: Nero costa 13,29 € su Amazon.it, rispetto a 32,99 € di prezzo precedente (risparmio 19,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4.970 recensioni.
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