TRIXIE Preydummy per cani, da masticare e cacciare – ø 6 x 14 cm, marrone | Giocattolo robusto per un divertimento intenso – Impegna il cane e favorisce una masticazione sana ogni giorno
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Caratteristiche
- GIOCO, DIVERTIMENTO E SPIRITO DI SQUADRA: Il dummy da preda mette alla prova corpo e mente del tuo cane. Con il pratico aiuto per il lancio lanciate lontano e rafforzate il vostro legame giocando
- ANCHE PER CIBO UMIDO: Il dummy può essere riempito con il cibo preferito e diventa così una ricompensa emozionante durante l'allenamento. Il tuo fedele compagno annusa, cerca e gode di ogni porzione
- COTONE: Il materiale robusto resiste ai giochi più vivaci ed è delicato sui denti del cane. Il tuo fedele compagno può masticare senza pensieri e conquistare il giocattolo
- PER MOMENTI CONDIVISI PIENI DI FIDUCIA: Con giocattoli pensati con cura, TRIXIE rafforza il legame tra te e il tuo animale e vi accompagna ogni giorno con gioco, divertimento e vicinanza
- QUALITÀ: Il nostro giocattolo TRIXIE soddisfa gli elevati standard richiesti per ogni nostro prodotto. TRIXIE unisce eccellente qualità a una realizzazione pensata per il benessere animale
Dettagli
- Colore
- marrone
- Formato
- 6 × 14 cm
In breve
TRIXIE Preydummy per cani, da masticare e cacciare – ø 6 x 14 cm, marrone | Giocattolo robusto per un divertimento intenso – Impegna il cane e favorisce una masticazione sana ogni giorno costa 3,45 € su Amazon.it, rispetto a 6,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,54 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 2.249 recensioni.
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