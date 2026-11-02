LAICA MD6026P Apparecchio Aerosol a Ultrasuoni - Portatile, Bianco | Ultra silenzioso, machere adulto e bambino, timer di nebulizzazione incorporato, spegnimento automatico, design italiano
4,2 su 5 su Amazon, 3.165 recensioni
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Caratteristiche
- Efficace per il trattamento di tracheite, asma, bronchite, sinusite ed allergie; inoltre può alleviare immediatamente i disturbi causati da raffreddori e irritazioni allergiche e attenuare lo stimolo della tosse
- Facile da usare, estremamente rapido e silenzioso è adatto per adulti e bambini grazie alle 2 diverse maschere in dotazione
- Accessori inclusi maschera adulto, maschera pediatrica, (elastico per maschera non incluso) boccaglio, 40 ampolle, tubetto collegamento aria, trasformatore
- Aerosol a ultrasuoni. Nebulizzazione circa 0,4 ml/min. Frequenza ultrasuoni 1,7 MHz
- Dimensioni 15 x 12.2 x 9.5 cm Rumorosità a 1 metro 40 dB
- Alimentazione con trasformatore – Input 100-240V – 50/60Hz 0.15A / Output 13,5V, 1A
- Dispositivo medico detraibile ai fini fiscali
- Nota Affinché il nebulizzatore inizi a nebulizzare, è indispensabile riempirlo preventivamente con acqua, fino alla linea rossa, come indicato nel libretto di istruzioni. Tra una nebulizzazione e l'altra devono trascorrere 15 minuti di pausa.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 15 x 12.2 x 9.5 cm
In breve
LAICA MD6026P Apparecchio Aerosol a Ultrasuoni - Portatile, Bianco | Ultra silenzioso, machere adulto e bambino, timer di nebulizzazione incorporato, spegnimento automatico, design italiano costa 55,50 € su Amazon.it, rispetto a 69,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 18:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 3.165 recensioni.
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