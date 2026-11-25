Alessi AMDR08 W Gianni a Little Man Holding On Tight Barattolo Ermetico in Vetro con Coperchio in Resina Termoplastica, Bianco
4,7 su 5 su Amazon, 711 recensioni
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Caratteristiche
- Designer: CSA, Mattia Di Rosa
- Contenuto: 200.00 cl
- Colore coperchio: bianco
- Diametro: 10.50 cm
- Altezza: 30.50 cm
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 2000 ml
In breve
Alessi AMDR08 W Gianni a Little Man Holding On Tight Barattolo Ermetico in Vetro con Coperchio in Resina Termoplastica, Bianco costa 17,50 € su Amazon.it, rispetto a 25,00 € di prezzo precedente (risparmio 7,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 711 recensioni.
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