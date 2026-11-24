Mattel Games UNO Gioco di Carte, 7+ anni, 2-10 giocatori | Gioco UNO con classico abbinamento di colori e numeri, ideale per bambini, ragazzi e famiglia, W2087
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Caratteristiche
- E non dimenticate di gridare "UNO" quando vi rimane solo una carta in mano!
Dettagli
- Colore
- Rosso - Classic
- Formato
- 0
In breve
Mattel Games UNO Gioco di Carte, 7+ anni, 2-10 giocatori | Gioco UNO con classico abbinamento di colori e numeri, ideale per bambini, ragazzi e famiglia, W2087 costa 6,62 € su Amazon.it, rispetto a 12,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 85.790 recensioni.
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