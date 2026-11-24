Polti Vaporetto First, Pistola a Vapore con Caldaia e Tappo di Sicurezza | Pressione 3 Bar, Potenza 1000 W, 5 Accessori Inclusi, Bianco e Blu
4,2 su 5 su Amazon, 3.598 recensioni
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Caratteristiche
- Vapore potente fino a 3 bar: il getto di vapore concentrato aiuta a rimuovere lo sporco anche nei punti più difficili da raggiungere.
- Pronto in 3 minuti: il rapido tempo di riscaldamento lo rende pratico per le pulizie veloci e gli interventi mirati in casa.
- Leggero e maneggevole: il formato compatto a pistola permette di utilizzare facilmente il vapore su diverse superfici domestiche.
- Sicurezza durante l'utilizzo: il tappo di sicurezza non si svita in presenza di pressione residua nella caldaia, mentre il blocco vapore per bambini aiuta a prevenire l'erogazione involontaria.
- 5 accessori in dotazione: include spazzolini con setole in nylon e ottone, concentratore, lancia vapore e caraffa, per intervenire su fughe, fornelli, sanitari, griglie e punti difficili da raggiungere.
- Testato prima di lasciare la fabbrica: alcuni dei nostri prodotti vengono rigorosamente testati prima di lasciare la fabbrica; per questo il tuo Polti Vaporetto potrebbe contenere dell’acqua residua nella caldaia oppure presentare una doppia chiusura dell’imballo.
Dettagli
- Colore
- Blu, Bianco
In breve
Polti Vaporetto First, Pistola a Vapore con Caldaia e Tappo di Sicurezza | Pressione 3 Bar, Potenza 1000 W, 5 Accessori Inclusi, Bianco e Blu costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 41,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 3.598 recensioni.
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