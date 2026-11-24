Braun CJ3050WH Spremiagrumi, Avvio e Arresto Automatici, Base Antiscivolo, Pratico Beccuccio,Coperchio di Protezione, Sistema Direct Serve,Antigoccia,Semplice e Facile, Sistema a Pressione, 60w,Bianco
4,6 su 5 su Amazon, 5.707 recensioni
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Caratteristiche
- SPREMIAGRUMI: Tribute Collection è semplice e pratico: il succo appena preparato viene servito direttamente nel bicchiere; Avviamento a pressione; Semplice da usare, facile e maneggevole
- AVVIO/SPEGNIMENTO AUTOMATICI: Assenza di tasti superflui: per avviare il dispositivo basta introdurre un frutto e per arrestarlo è sufficiente sollevarlo, per un ottima praticità
- ROTAZIONE: la rotazione alternata a destra o a sinistra del cono dello spremiagrumi riduce la fatica necessaria, aumentando la quantità di succo estratta
- DIRECT SERVE: semplicità e praticità: il succo appena preparato viene servito direttamente nel bicchiere
- SISTEMA ANTIGOCCIA: Risultati impeccabili grazie al beccuccio rivolto verso l'alto per evitare di versare liquidi e sporcare; puoi addirittura utilizzare lo spremiagrumi direttamente in tavola
- PRATICO: dotato di base antiscivolo e coperchio di protezione; L'apparecchio si smonta in pochi passaggi consentendo di lavare le parti rimovibili in lavastoviglie
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Braun CJ3050WH Spremiagrumi, Avvio e Arresto Automatici, Base Antiscivolo, Pratico Beccuccio,Coperchio di Protezione, Sistema Direct Serve,Antigoccia,Semplice e Facile, Sistema a Pressione, 60w,Bianco costa 15,00 € su Amazon.it, rispetto a 29,00 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 5.707 recensioni.
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