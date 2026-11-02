Caleffi 49198 Microfibra Modern Copriletto Primaverile per Matrimoniale Letto, Grigio (5258)
4,7 su 5 su Amazon, 658 recensioni
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Caratteristiche
- Il Copriletto trapuntato Modern Caleffi in microfibra è adatto per la primavera ma anche per le notti fresche d'estate
- La Trapunta primaverile Caleffi è disponibile per letto singolo (170X270 cm), matrimoniale (260X270 cm) e piazza e mezza (220X270 cm)
- La trapunta primaverile con imbottitura in fibra anallergica, grammatura 80 gr/mq, garantisce comfort e morbidezza
- I Copriletti primaverili Caleffi sono realizzati con tessuti di qualità, garanzia di made in Italy
- Il Copriletto trapuntato Modern è lavabile a 40°C e si consiglia un'asciugatura all'aria aperta
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- re
In breve
Caleffi 49198 Microfibra Modern Copriletto Primaverile per Matrimoniale Letto, Grigio (5258) costa 61,85 € su Amazon.it, rispetto a 69,00 € di prezzo precedente (risparmio 7,15 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 17:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 658 recensioni.
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