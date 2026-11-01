Wrangler - Jeans Uomo - vestibilità Regular - Durables - Darkstone
4,3 su 5 su Amazon, 60.759 recensioni
-8% 55,16 €
Prima
59,95 €, risparmi 4,79 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Comodi jeans a vita bassa, Con vestibilità regolare alla coscia e taglio dritto, Jeans moderni dall'eleganza classica, Un capo casual irrinunciabile per qualsiasi evenienza
- Modello Regular dal taglio pratico ed elegante, Ideale per un uso quotidiano, Un capo indispensabile in ogni guardaroba
- Jeans classico a vita bassa dai dettagli intramontabili: 5 tasche, 7 passanti per la cintura, patta con zip, cuciture iconiche Wrangler e toppa in pelle con il logo
- Jeans Wrangler da uomo realizzati in morbido cotone e lavabili in lavatrice a freddo, Lava al rovescio e asciuga separatamente per evitare lo sbiadimento e il trasferimento del colore
- Contenuto: 1x Jeans Uomo Wrangler, Modello: 112125984, Lunghezza: 32, Taglia: 32, Materiale: 78% cotone 22% elastomultiestere, Stretch: bassa elasticità, Colore: Darkstone (Blu)
Dettagli
- Colore
- Blu (Darkstone Blue)
- Formato
- 32W / 32L
In breve
Wrangler - Jeans Uomo - vestibilità Regular - Durables - Darkstone costa 55,16 € su Amazon.it, rispetto a 59,95 € di prezzo precedente (risparmio 4,79 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 16:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 60.759 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.